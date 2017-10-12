В Кудымкаре, в частном жилом доме, взорвались газовые баллоны, после чего начался пожар. Как уточнили в ГУ МЧС по Пермскому краю, пострадавших в результате пожара нет, по предварительной версии, огонь разбушевался из-за нарушений правил монтажа электрооборудования.
Вечером, 11 октября, как утверждают очевидцы, из дома на пересечении улиц 50 лет Октября и Дзержинского раздались два громких хлопка, после чего начался пожар. «Мы в деревне, слышен был грохот — такой ужас», — отмечают очевидцы в паблике «Парма-Новости.Кудымкар» во «ВКонтакте».
Соседи погорельцев рассказывают, что, когда был пожар, им пришлось водой поливать свои дома, чтобы защитить от возгорания. На одном из соседских строений расплавился сайдинг.
На момент возникновения пожара в доме находились три человека: пожилой мужчина, 14-летняя девочка и 18-летний молодой человек — сообщили в МЧС. До приезда огнеборцев мужчина разбил в доме окна и все трое эвакуировались.
Площадь пожара составила 90 квадратных метров. В тушении принимали участие 14 человек личного состава. После тушения огня пожарные обнаружили во дворе дома три газовых баллона.