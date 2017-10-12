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Главные новости Пермского края
12:45  12 октября 2017 0

«Какой-то ужас». Появились кадры страшного пожара в Кудымкаре, где взорвались баллоны с газом. ФОТО, ВИДЕО

Пожар в частном доме был виден издалекаФото: соцсети

В Кудымкаре, в частном жилом доме, взорвались газовые баллоны, после чего начался пожар. Как уточнили в ГУ МЧС по Пермскому краю, пострадавших в результате пожара нет, по предварительной версии, огонь разбушевался из-за нарушений правил монтажа электрооборудования.

Вечером, 11 октября, как утверждают очевидцы, из дома на пересечении улиц 50 лет Октября и Дзержинского раздались два громких хлопка, после чего начался пожар. «Мы в деревне, слышен был грохот — такой ужас», — отмечают очевидцы в паблике «Парма-Новости.Кудымкар» во «ВКонтакте».

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Фото: соцсети

Соседи погорельцев рассказывают, что, когда был пожар, им пришлось водой поливать свои дома, чтобы защитить от возгорания. На одном из соседских строений расплавился сайдинг.

На момент возникновения пожара в доме находились три человека: пожилой мужчина, 14-летняя девочка и 18-летний молодой человек — сообщили в МЧС. До приезда огнеборцев мужчина разбил в доме окна и все трое эвакуировались.

Площадь пожара составила 90 квадратных метров. В тушении принимали участие 14 человек личного состава. После тушения огня пожарные обнаружили во дворе дома три газовых баллона.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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