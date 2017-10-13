В Югре передано в суд уголовное дело в отношении жителя Югорска, обвиняемого сразу в трех преступлениях. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
Обвиняемый работал ведущим специалистом по обслуживанию частных лиц местного филиала Сбербанка. У мужчины был доступ к базе данных клиентов — злоумышленник нашел в ней информацию о людях, которые давно не обращались в банк, имея при этом на счетах крупные суммы.
По версии следствия, сотрудник Сбербанка заполнил от имени клиентов заявления на выпуск банковских карт, а затем снял с них деньги — в общей сложности порядка 1,2 млн рублей. Для легализации похищенных средств мужчина совершил банковские операции с деньгами, а также купил автомобиль. Общая сумма легализованных обвиняемым средств составила более 900 тыс. рублей.
В отношении злоумышленника были возбуждены три уголовных дела по статьям «Хищение чужого имущества путем обмана, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и «Незаконное использование сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, совершенная из корыстной заинтересованности».
В ходе следствия обвиняемый возместил весь причиненный им ущерб. Материалы уголовного дела переданы в суд.