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13 октября 2017
12 октября 2017
11 октября 2017
10:08  13 октября 2017 0

Сотрудник Сбербанка украл деньги клиентов и купил машину

Нападение на Сбербанк Курган, сбербанк, полиция
Сотрудник Сбербанка оказался мошенникомФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Югре передано в суд уголовное дело в отношении жителя Югорска, обвиняемого сразу в трех преступлениях. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Обвиняемый работал ведущим специалистом по обслуживанию частных лиц местного филиала Сбербанка. У мужчины был доступ к базе данных клиентов — злоумышленник нашел в ней информацию о людях, которые давно не обращались в банк, имея при этом на счетах крупные суммы.

По версии следствия, сотрудник Сбербанка заполнил от имени клиентов заявления на выпуск банковских карт, а затем снял с них деньги — в общей сложности порядка 1,2 млн рублей. Для легализации похищенных средств мужчина совершил банковские операции с деньгами, а также купил автомобиль. Общая сумма легализованных обвиняемым средств составила более 900 тыс. рублей.

В отношении злоумышленника были возбуждены три уголовных дела по статьям «Хищение чужого имущества путем обмана, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и «Незаконное использование сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, совершенная из корыстной заинтересованности».

В ходе следствия обвиняемый возместил весь причиненный им ущерб. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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