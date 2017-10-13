Авиакомпания «Победа» изготовила уникальные калибраторы с закрывающейся крышкой, которые позволят измерять габариты ручной клади.
В конце сентября авиакомпания установила крайне неудобные для пассажиров габариты бесплатной ручной клади, из-за чего в требования перевозчика вписывается только небольшой ручной рюкзак.
В новом калибраторе, по словам представителей авиакомпании, должна полностью помещаться вся ручная кладь. Из-за закрывающейся крышки никто из пассажиров не сможет нарушить эти габариты.