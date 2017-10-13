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13 октября 2017
21:44  13 октября 2017 2

«Победа» установит первые в мире измерители ручной клади с крышкой. ФОТО

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, газпром, самолет, аэропорт, туман, непогода, крыло самолета
Лоукостер бьется за каждую копейку пассажировФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Победа» изготовила уникальные калибраторы с закрывающейся крышкой, которые позволят измерять габариты ручной клади.

В конце сентября авиакомпания установила крайне неудобные для пассажиров габариты бесплатной ручной клади, из-за чего в требования перевозчика вписывается только небольшой ручной рюкзак.

В новом калибраторе, по словам представителей авиакомпании, должна полностью помещаться вся ручная кладь. Из-за закрывающейся крышки никто из пассажиров не сможет нарушить эти габариты.

В калибратор поместится необходимая ручная кладь пассажиров
Фото: aviablogger.com

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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