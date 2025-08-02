Стоимость обучения в крупнейших вузах Москвы увеличилась на 19%

В высших учебных заведениях Москвы стоимость обучения на магистратуре по специальности «Юриспруденция» выросла на 19,5%, а на бакалавриате по специальности «Экономика» на 5%. Об этом сообщили в пресс-службе Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).
«На направлении „Юриспруденция“ в прошлом году семестр обучения для поступающих на первый курс на очную форму стоил 142 650 рублей, сейчас — 177 500 рублей (рост на 19,5%)», — заявили в вузе. Информацию приводит ТАСС. Тем временем на бакалавриате направления «Экономика» стоимость обучения стала 160 000 рублей, когда раньше составляла 152 500 рублей.
Ранее значительное повышение стоимости обучения по ряду направлений отмечалось и в других вузах страны. Так, в Пермском государственном медицинском университете имени Вагнера в 2025/2026 учебном году плата за некоторые специальности выросла до 50%, что объяснялось необходимостью обновления материально-технической базы, ростом цен на оборудование и ежегодной индексацией расходов.
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