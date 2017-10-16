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16 октября 2017
17:58  16 октября 2017 3

Генпрокуратура проверила сомнительные схемы при финансировании «Матильды»

Закрытый показ
Фильм выходит в широкий прокат 26 октябряФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Генеральная прокуратура РФ не выявила нарушений законодательства при выделении Фондом кино субсидий на съемки «Матильды». Также без нарушений прошла выдача фильму прокатного удостоверения от Министерства культуры РФ.

Об этом надзорное ведомство сообщило в своем канале telegram-канале. «Проверка была проведена в связи с поступающими обращениями, в том числе депутата Государственной Думы РФ Натальи Поклонской», — цитирует сообщение Генпрокуратуры РФ «РАПСИ». Также надзорный орган отметил, что МВД России в ходе проверки с участием психологов и лингвистов пришло к выводу, что в трейлере нет признаков возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, за которые могла бы следовать уголовная ответственность.

По данным Генпрокуратуры, экспертный совет при Минкультуры и специалисты Санкт-Петербургского университета проанализировали содержание фильма. Препятствий к прокату не установлено.

Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм режиссера Алексея Учителя, поскольку считала, что существуют контракты, согласно которым конкретно под фильм «Матильда» из офшорной кипрской компании (название которой не указывалось) переводились миллионы евро.

Александр Пономарев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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