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18 октября 2017
17 октября 2017
06:28  18 октября 2017 0

В правительстве раскрыли главные источники роста ВВП

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Растущий потребительский спрос поможет российскjй экономике, уверены авторы прогнозаФото: depositphotos.com © URA.RU

По прогнозам Минэкономразвития, строительство, обрабатывающая промышленность и торговля станут главными драйверами российской экономики в ближайшие годы.

Согласно макропрогнозу ведомства на 2018—2020 годы, рост промышленного производства ускорится с 1,3% в прошлом году до 2,5% в перспективе трех ближайших лет. Увеличится и доля строительства — на 0,8 процентного пункта до 2020 года. Оживление данной отрасли послужит сигналом к повышению активности в секторах производства, поскольку создание любых мощностей в любом случае начинаются со стройки. Обрабатывающие производства увеличат свою долю в ВВП на 0,4 процента благодаря импортозамещению в отраслях пищевой промышленности, пишут «Известия».

По оценкам экспертов, основным драйвером экономического будет восстановление потребительского спроса. После сильного падения в кризисные годы в этом году он начал увеличиваться. Минэкономразвития считает, что покупатели увеличат ВВП на 1,2 процентного пункта. Восстановление потребительского спроса, в свою очередь, связано с ростом реальных зарплат. По данным Центробанка, положительная динамика индекса потребительского настроения россиян сохраняется второй год подряд.

Оптимизм авторов прогноза разделяют далеко не все экономисты. В частности, замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов считает, что «выстрелит» сельское хозяйство, а строительство так и останется на экономических задворках. «Мешать экономике в ближайшие несколько лет будут слабый рост инвестиций, а драйверами останутся сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, оборонно-промышленный комплекс и некоторые отрасли машиностроения», — отметил Миронов.

Отметим, что в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поставил перед кабмином задачу достичь к 2019—2020 годам темпов роста экономики на уровне не ниже среднемировых, то есть выше 3%. По прогнозу Минэкономразвития, рост экономики в ближайшие годы составит 2,1%, в 2019-м и 2020-м — 2,2 и 2,3% соответственно.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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