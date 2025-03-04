Якушев оценил вклад жителей Еврейской автономной области в достижение целей СВО

Первый зампред Совфеда РФ Владимир Якушев посетил Еврейскую автономную область (ЕАО) и похвалил местных волонтеров за то, что они искренне работают на нужды СВО. Это следует из официального сайта «Единой России».
Якушев подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей закреплена как целая часть программы ЕР. Благодаря инициативам партии принято 130 законов для такой поддержки. Зампред СФ отметил, что ЕР уже отправила на фронт более 140 тысяч тонн помощи. «Еврейская автономная область принимает в этой работе самое активное участие. Люди делают это от чистого сердца и понимают, насколько их вклад важен сегодня для страны», — рассказал Якушев, его слова приводятся на сайте ЕР.
Также секретарь Генсовета партии посетил полевой учебно-тренировочный комплекс в поселке Кирга. Он открылся в 2024 году, там проходят сборы старшеклассников и тренировки и обучение управлению дронами и боевому слаживанию сотрудников спецподразделений.
Секретарь реготделения партии, врио губернатора ЕАО Мария Костюк рассказала, что волонтеры в регионе пересобирают автомобили и мотоциклы для нужд СВО, шьют одежду и обувь, изготавливают маскировочные сети, носилки и кровоостанавливающие турникеты. А в одной из школ налажено 3D-производство деталей для БПЛА.
Ранее Якушев заявлял, что в 2025 году партия поставила задачу мотивировать муниципальных депутатов для того, чтобы перезагрузить всю партийную вертикаль. Он отметил, что в Год муниципального депутата вся деятельность ЕР должна быть направлена на их развитие, поскольку именно они — связь партии с «землей».
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