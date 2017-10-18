10:31 18 октября 2017 2

Горожане не зря обнимали пруд. Храма будет построен не в акватории Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инициаторы строительства храма во имя святой великомученицы Екатерины подтвердили свою готовность рассмотреть иные варианты размещения культового здания, помимо насыпного острова в акватории пруда Екатеринбурга. Об этом стало известно сегодня утром: накануне состоялась встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом и инвесторами проекта (генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и руководители ряда предприятий Свердловской области).

В результате обсуждения, было решено рекомендовать Градостроительному совету рассмотреть вариант строительства храма святой Екатерины на площадке у Театра драмы. О такой возможности говорится последний месяц: строительство храма на насыпном острове вызвало массу споров. Екатеринбуржцы выходили символически «обнимать» пруд, тем самым его защищая. Накануне в интервью «URA.RU» митрополит Кирилл рассказал, что верующие были готовы начать сбор подписей, чтобы продемонстрировать: сторонников строительства больше, чем противников. Но владыка уговорил отказаться от этой затеи, поскольку восстановление первого городского храма к 300-летию Екатеринбурга должно объединять уральцев, а не быть поводом для раскола.

«Удалось достичь взаимопонимания в этом сложном вопросе, — рассказал источник агентства о сути вчерашней встречи у губернатора. — Сегодня можно с уверенностью говорить, что Храм святой Екатерины будет построен в сердце уральской столицы и станет не только украшением нашего города к 300-летннему юбилею, но и символом единения горожан, новой духовной доминантой Урала».

Другой источник «URA.RU» ставит под сомнение влияние общественного протеста на настроения инициаторов строительства. По его данным, дискуссия о переносе места строительства началась после того, как стало известно о геологических недостатках проекта с насыпным островом. «Грунты на пруду очень зыбкие, и строительство было просто небезопасным», — утверждает собеседник агентства. Пока никто из инициаторов строительства не комментировал эту информацию.