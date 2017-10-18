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Официально: храм не будет построен на территории пруда. "URA.Ru" узнало о настоящей причине переноса стройки.
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18 октября 2017
17 октября 2017
Главные новости Свердловской области
10:31  18 октября 2017 2

«URA.RU» узнало настоящую причину переноса Храма на воде на сушу. Подробности вечерней встречи губернатора с олигархами

Акция протеста против строительства храма на воде. Екатеринбург, набережная исети, зима, екатеринбург сити, городской пруд, акция обними пруд
Горожане не зря обнимали пруд. Храма будет построен не в акваторииФото: Анна Майорова © URA.RU
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Битва за храм
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Инициаторы строительства храма во имя святой великомученицы Екатерины подтвердили свою готовность рассмотреть иные варианты размещения культового здания, помимо насыпного острова в акватории пруда Екатеринбурга. Об этом стало известно сегодня утром: накануне состоялась встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом и инвесторами проекта (генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и руководители ряда предприятий Свердловской области).

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В результате обсуждения, было решено рекомендовать Градостроительному совету рассмотреть вариант строительства храма святой Екатерины на площадке у Театра драмы. О такой возможности говорится последний месяц: строительство храма на насыпном острове вызвало массу споров. Екатеринбуржцы выходили символически «обнимать» пруд, тем самым его защищая. Накануне в интервью «URA.RU» митрополит Кирилл рассказал, что верующие были готовы начать сбор подписей, чтобы продемонстрировать: сторонников строительства больше, чем противников. Но владыка уговорил отказаться от этой затеи, поскольку восстановление первого городского храма к 300-летию Екатеринбурга должно объединять уральцев, а не быть поводом для раскола.

«Удалось достичь взаимопонимания в этом сложном вопросе, — рассказал источник агентства о сути вчерашней встречи у губернатора. — Сегодня можно с уверенностью говорить, что Храм святой Екатерины будет построен в сердце уральской столицы и станет не только украшением нашего города к 300-летннему юбилею, но и символом единения горожан, новой духовной доминантой Урала».

Другой источник «URA.RU» ставит под сомнение влияние общественного протеста на настроения инициаторов строительства. По его данным, дискуссия о переносе места строительства началась после того, как стало известно о геологических недостатках проекта с насыпным островом. «Грунты на пруду очень зыбкие, и строительство было просто небезопасным», — утверждает собеседник агентства. Пока никто из инициаторов строительства не комментировал эту информацию.

Михаил Вьюгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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