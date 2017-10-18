Филипп Киркоров никак не мог забыть концерт двадцатилетней давности в Перми. Тогда на сцене ему вручили цветы две маленькие копии его самого и Аллы Пугачевой — две сестры переоделись артистами. В сентябре певец даже попросил НТВ помочь разыскать участниц той истории.
Как пишет Филипп Киркоров в «Инстаграме», спустя 20 лет история получила продолжение на концерте в Вологде. Одна из сестер откликнулась на просьбу телеканала и приехала из Перми, чтобы снова появиться на сцене в костюме певца. Вторая не смогла — она за это время вышла замуж и уехала в Америку.
«Спасибо, дорогие девочки, за вашу любовь и память о тех удивительных гастролях 1996 г. в Перми, а каналу „НТВ“ @ntvru и лично Диме Болдину @dmitryboldin отдельное спасибо, за то что нашли девочек, нашли эту семью, нашли архивные записи тех лет и сделали очень трогательный репортаж о тех гастролях и о сестрах Киселевых в „Ты не поверишь“!» — написал Филипп Киркоров.