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18 октября 2017
12:58  18 октября 2017 0

Сестры из Перми растрогали Киркорова во время концерта. ФОТО

До этого он месяц искал двух пермячекФото: из аккаунта @fkirkorov в "Инстаграме"

Филипп Киркоров никак не мог забыть концерт двадцатилетней давности в Перми. Тогда на сцене ему вручили цветы две маленькие копии его самого и Аллы Пугачевой — две сестры переоделись артистами. В сентябре певец даже попросил НТВ помочь разыскать участниц той истории.

Как пишет Филипп Киркоров в «Инстаграме», спустя 20 лет история получила продолжение на концерте в Вологде. Одна из сестер откликнулась на просьбу телеканала и приехала из Перми, чтобы снова появиться на сцене в костюме певца. Вторая не смогла — она за это время вышла замуж и уехала в Америку.

«Спасибо, дорогие девочки, за вашу любовь и память о тех удивительных гастролях 1996 г. в Перми, а каналу „НТВ“ @ntvru и лично Диме Болдину @dmitryboldin отдельное спасибо, за то что нашли девочек, нашли эту семью, нашли архивные записи тех лет и сделали очень трогательный репортаж о тех гастролях и о сестрах Киселевых в „Ты не поверишь“!» — написал Филипп Киркоров.

Виктор Жуков
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