В Челябинске начали выпускать бронированные трактора. ФОТО

Челябинский тракторный завод в рамках контракта с министерством обороны освоил уникальную технологию сварки броневых листов для бульдозеров Б12. Таким образом на заводе начато производство сверхзащищенных тракторов с бронированными кабиной, элементами капота, топливного бака и рядом других узлов.
«Бронированная кабина защитит тракториста от камнепада, падающих деревьев, а также пуль и осколков при выполнении инженерных задач в условиях боевых действий», — сообщает сайт sdelanounas.ru.
Сварка бронелистов ведется прерывистым швом: пять сантиметров вперед, потом с другой стороны на пять сантиметров навстречу первому шву. Это необходимо для предотвращения перегрева металла. Крепость брони измеряется специальным твердомером.
«Предприятия, выполняющие сварочные работы со сверхпрочными специальными сталями, в стране можно пересчитать по пальцам. Наши сварщики прошли специальное обучение», — рассказал начальник сборочно-сварочного цеха завода Иван Моторин.
Ранее «URA.RU» рассказывало, что на Украине представлена бронированная версия трактора Т-150.