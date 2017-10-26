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Главные новости Челябинской области
16:43  26 октября 2017 0

В Челябинске начали выпускать бронированные трактора. ФОТО

Бульдозер Б12 приспособят под нужды армииФото: chtz-uraltrac.ru

Челябинский тракторный завод в рамках контракта с министерством обороны освоил уникальную технологию сварки броневых листов для бульдозеров Б12. Таким образом на заводе начато производство сверхзащищенных тракторов с бронированными кабиной, элементами капота, топливного бака и рядом других узлов.

«Бронированная кабина защитит тракториста от камнепада, падающих деревьев, а также пуль и осколков при выполнении инженерных задач в условиях боевых действий», — сообщает сайт sdelanounas.ru.

Сварка бронелистов ведется прерывистым швом: пять сантиметров вперед, потом с другой стороны на пять сантиметров навстречу первому шву. Это необходимо для предотвращения перегрева металла. Крепость брони измеряется специальным твердомером.

«Предприятия, выполняющие сварочные работы со сверхпрочными специальными сталями, в стране можно пересчитать по пальцам. Наши сварщики прошли специальное обучение», — рассказал начальник сборочно-сварочного цеха завода Иван Моторин.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что на Украине представлена бронированная версия трактора Т-150.

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Бронированный бульдозер Б12 Фото: sdelanounas.ru

Александр Лукманов
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