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27 октября 2017
Главные новости Москвы
23:46  27 октября 2017 0

«Консерватизм и идиотизм из него не выбить!» Соколовский жестко ответил Милонову. ВИДЕО

Соколовский не уверен, хватит ли у Милонова духу на рэп-баттлФото:

Влогер Руслан Соколовский, ловивший покемонов в храме и осужденный за экстремизм и оскорбление верующих, опубликовал видео, анонсирующее дискуссию с депутатом Виталием Милоновым. По словам Соколовского, «это будет очень весело».

«Я считаю, что консерватизм и идиотизм из него уж точно не выбить. Тем не менее, я считаю, что это будет очень весело, — заявил Соколовский в ролике, размещенном на его канале в сети Youtube. — Лично я бы хотел, чтобы это было что-то в виде баттла в формате „версуса“. Тем не менее, неясно, хватит ли у него на это духу».

Как ранее писало «URA.RU», Руслана Соколовского, известного своими антиклерикальными взглядами, вызвал на баттл православный политик Виталий Милонов. Депутат пообещал влогеру, что по итогам встречи тот очистится «от всего либерального шлака, срама и гомосексуализма». Организаторы встречи, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), в свою очередь, пообещали, что отредактируют выступление Соколовского перед публикацией, если он скажет чего-то лишнего: баттл не имеет целью кого-либо подставлять, а влогер и так уже имеет судимость за публичное выражение собственного мнения.

Евгений Александров
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