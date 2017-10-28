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28 октября 2017
27 октября 2017
Главные новости Москвы
10:33  28 октября 2017 0

«Отдай мои вещи». Жена выгнала Джигарханяна из квартиры

Супруги не разговаривают с начала конфликтаФОТО: Виталина Цымбалюк-Романовская, Facebook

Армен Джигарханян забрал вещи из квартиры, в которую его с трудом впустила супруга Виталина Цымбалюк-Романовская. Об этом шла речь на ток-шоу «Прямой эфир» на «России-1».

Как рассказала на программе Андрея Малахова Цымбалюк-Романовская, ее супруг Джигарханян вошел с охранником в квартиру, молча собрал пожитки. «Он сказал: „Отдай мои вещи“. Мы с мамой собрали все вещи. Он собрал с собой сейф. Мама пыталась к нему подойти, но он не разговаривал», — пожаловалась Виталина.

Друг Армена Джигарханяна, бизнесмен Артур Согомонян, по- другому описал произошедшее: приехавшего артиста жена с тещей не пускали на порог. И мужчинам с трудом удалось уговорить Виталину открыть дверь.

Сейчас знаменитый артист живет в кабинете своего театра, куда приехал после выписки из больницы. Будучи уверенным, что половина квартиры принадлежит ему, Джигарханян хочет вернуться в совместное ранее жилье: «Поставлю перегородку и стану там жить», цитируют его «Дни.ру». Однако, квартира записана на имя его жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Чтобы вернуть себе жилые метры, актер подал в суд заявление о разводе, напоминает издание.

Рита Теркина
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