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30 октября 2017
12:12  30 октября 2017 2

ЕС готов заплатить за мир на Украине 50 миллионов евро

Флаг Украины, борьба, кулак, прослушка , флаг украины, киев, днепр
Больше полномочий для Донбасса и финансовая помощь решат проблему, считают в ЕвропеФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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ЕС выделит Украине 50 миллионов евро для того, чтобы Киев дал властям ДНР и ЛНР больше полномочий. Таким образом европейские политики надеются снять напряжение в регионе и приблизить день, когда самопровозглашённые республики вернутся в состав страны.

RT уточняет, что деньги также пойдут на финансирование общественных инициатив жителей Донбасса, «укрепляющих общественную сплочённость». Европейцы уверены, что мягкая политика в отношении отделившихся территорий способна вернуть ситуацию в нужное русло.

«Экономика сегодня» пишет, что, согласно плану ЕС, в регионе будут поддерживаться инициативы диалога между группами населения о примирении и реинтеграции лиц, перемещенных внутри страны.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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