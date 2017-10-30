ЕС готов заплатить за мир на Украине 50 миллионов евро

Больше полномочий для Донбасса и финансовая помощь решат проблему, считают в Европе
ЕС выделит Украине 50 миллионов евро для того, чтобы Киев дал властям ДНР и ЛНР больше полномочий. Таким образом европейские политики надеются снять напряжение в регионе и приблизить день, когда самопровозглашённые республики вернутся в состав страны.
RT уточняет, что деньги также пойдут на финансирование общественных инициатив жителей Донбасса, «укрепляющих общественную сплочённость». Европейцы уверены, что мягкая политика в отношении отделившихся территорий способна вернуть ситуацию в нужное русло.
«Экономика сегодня» пишет, что, согласно плану ЕС, в регионе будут поддерживаться инициативы диалога между группами населения о примирении и реинтеграции лиц, перемещенных внутри страны.