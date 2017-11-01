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01 ноября 2017
31 октября 2017
Главные новости Свердловской области
05:03  01 ноября 2017 0

В Екатеринбурге пьяный водитель разбил припаркованные на Эльмаше машины. ФОТО

Некоторые машины после столкновения остается только сдать на металлоломФото: ТК «Ночные новости»

Четыре автомашины оказались разбитыми в результате пьяного лихачества, допущенного одним из водителей на улице Старых Большевиков в Екатеринбурге. По свидетельствам очевидцев, от виновника ДТП исходил характерный запах алкоголя.

Как сообщает ТК «Ночные новости», водитель автомашины Toyota Mark II въехал в припаркованный ВАЗ-21099, а тот, в свою очередь, врезался в ГАЗель. Грузовик от удара вылетел на противоположную сторону улицы и, по пути зацепив «Приору», уткнулся в дерево.

В результате происшествия в груду металлолома превратилась ВАЗ-21099.

Водитель и пассажир злополучной «тойоты» получили травмы. И от пассажира, и от водителя, пахло алкоголем, сообщает портал Е1. Обстоятельства ДТП изучают инспекторы ГИБДД.

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ТК «Ночные новости»

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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