Четыре автомашины оказались разбитыми в результате пьяного лихачества, допущенного одним из водителей на улице Старых Большевиков в Екатеринбурге. По свидетельствам очевидцев, от виновника ДТП исходил характерный запах алкоголя.
Как сообщает ТК «Ночные новости», водитель автомашины Toyota Mark II въехал в припаркованный ВАЗ-21099, а тот, в свою очередь, врезался в ГАЗель. Грузовик от удара вылетел на противоположную сторону улицы и, по пути зацепив «Приору», уткнулся в дерево.
В результате происшествия в груду металлолома превратилась ВАЗ-21099.
Водитель и пассажир злополучной «тойоты» получили травмы. И от пассажира, и от водителя, пахло алкоголем, сообщает портал Е1. Обстоятельства ДТП изучают инспекторы ГИБДД.