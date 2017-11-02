СМИ узнали, почему Джигарханян разводится с молодой женой

Журналисты рассказали еще об одной возможной причине развода Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Ей стали творческие разногласия.
По словам близкого друга артиста Артура Согомоняна, Цымбалюк-Романовская выпускала спектакли без согласия мужа, у которого творческий вопрос всегда стоял на первом месте. Виталина сделала музыкальный спектакль «Марина Цветаева», премьеру которого Джигарханян запретил, передает RT. Но Цымбалюк-Романовская всё равно выпустила спектакль, после чего у актера и режиссера и случился кризис со здоровьем.
«Думаю, главная причина распада их семьи в том, что Виталина стала сама делать постановки и не слушала мнения Джигарханяна. А для него творческий вопрос на первом месте. Он душой болеет за театр, который носит его имя», — цитирует Согомоняна издание.
Ранее Элина Мазур, представитель жены артиста, заявила, что Джигарханян фактически находился на иждивении у жены. А Согомонян отметил, что Департамент культуры Москвы выделил театру 100 млн рублей, при этом «деньги куда-то улетучивались».