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02 ноября 2017
Главные новости Москвы
11:01  02 ноября 2017 0

СМИ узнали, почему Джигарханян разводится с молодой женой

Армен Джигарханян, джигарханян армен
Джигарханян «душой болеет за театр, который носит его имя»Фото: Кадр из фильма «Гангстеры в океане»

Журналисты рассказали еще об одной возможной причине развода Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Ей стали творческие разногласия.

По словам близкого друга артиста Артура Согомоняна, Цымбалюк-Романовская выпускала спектакли без согласия мужа, у которого творческий вопрос всегда стоял на первом месте. Виталина сделала музыкальный спектакль «Марина Цветаева», премьеру которого Джигарханян запретил, передает RT. Но Цымбалюк-Романовская всё равно выпустила спектакль, после чего у актера и режиссера и случился кризис со здоровьем.

«Думаю, главная причина распада их семьи в том, что Виталина стала сама делать постановки и не слушала мнения Джигарханяна. А для него творческий вопрос на первом месте. Он душой болеет за театр, который носит его имя», — цитирует Согомоняна издание.

Ранее Элина Мазур, представитель жены артиста, заявила, что Джигарханян фактически находился на иждивении у жены. А Согомонян отметил, что Департамент культуры Москвы выделил театру 100 млн рублей, при этом «деньги куда-то улетучивались».

Ксения Томашова
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