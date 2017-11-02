Трамп требует смертной казни для нью-йоркского террориста

Президент США Дональд Трамп призвал в своем Twitter приговорить к смертной казни обвиняемого в совершении теракта в Нью-Йорке Сайфулло Саипова. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».
«Нью-йоркский террорист был счастлив попросить повесить флаг ИГ* в его больничной палате. Должен быть приговорён к смертной казни!» — цитирует сообщение президента США из Twitter RT.
Трамп также напомнил в своем обращении, что террорист, выходец из Узбекистана, убил восемь и тяжело ранил 12 человек, отмечает «Национальная служба новостей».
Сотрудники Федерального Бюро Расследований США ранее сообщили о том, что нашли второго подозреваемого в совершении Нью-Йоркского теракта.
*«Исламское государство» (ИГ) — запрещённая на территории России террористическая группировка.