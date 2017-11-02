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02 ноября 2017
Главные новости Москвы
11:35  02 ноября 2017 0

Трамп требует смертной казни для нью-йоркского террориста

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Трамп сделал заявление в своем TwitterФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп призвал в своем Twitter приговорить к смертной казни обвиняемого в совершении теракта в Нью-Йорке Сайфулло Саипова. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Нью-йоркский террорист был счастлив попросить повесить флаг ИГ* в его больничной палате. Должен быть приговорён к смертной казни!» — цитирует сообщение президента США из Twitter RT.

Трамп также напомнил в своем обращении, что террорист, выходец из Узбекистана, убил восемь и тяжело ранил 12 человек, отмечает «Национальная служба новостей».

Сотрудники Федерального Бюро Расследований США ранее сообщили о том, что нашли второго подозреваемого в совершении Нью-Йоркского теракта.

*«Исламское государство» (ИГ) — запрещённая на территории России террористическая группировка.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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