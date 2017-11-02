ФБР обнаружили сообщника нью-йоркского террориста

06:11 02 ноября 2017 0

Американским спецслужбам понадобился час, чтобы найти предполагаемого преступника Фото: www.flickr.com

Сотрудники Федерального Бюро Расследований США сообщили о том, что нашли второго подозреваемого в совершении Нью-Йоркского теракта. Информацию о достижении спецслужб опубликовал телеканал ABC News на официальной странице в Twitter.

Как сообщили изданию в ФБР, работа по поиску предполагаемого сообщника прекращена. «Мы нашли его», — заявил один из сотрудников Бюро. При этом ориентировку для поиска подозреваемого спецслужбы опубликовали всего за час до заявления. Согласно объявлению о розыске, в пособничестве террористу подозревают уроженца Узбекистана, 33-летнего Мухаммадзоира Кадирова.

Напомним, теракт в Нью-Йорке произошел в минувший вторник, 31 октября. Главный подозреваемый — узбекский эмигрант Сайфулло Саипов — протаранил толпу велосипедистов на грузовике, из-за чего восемь человек погибло и еще одиннадцать получили ранения. По данным полиции Нью-Йорка, к теракту мужчина готовился несколько недель. В связи с произошедшим президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть «лотерею» грин-карт.