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02 ноября 2017
01 ноября 2017
Главные новости Москвы
06:11  02 ноября 2017 0

ФБР обнаружили сообщника нью-йоркского террориста

Американским спецслужбам понадобился час, чтобы найти предполагаемого преступникаФото: www.flickr.com

Сотрудники Федерального Бюро Расследований США сообщили о том, что нашли второго подозреваемого в совершении Нью-Йоркского теракта. Информацию о достижении спецслужб опубликовал телеканал ABC News на официальной странице в Twitter.

Как сообщили изданию в ФБР, работа по поиску предполагаемого сообщника прекращена. «Мы нашли его», — заявил один из сотрудников Бюро. При этом ориентировку для поиска подозреваемого спецслужбы опубликовали всего за час до заявления. Согласно объявлению о розыске, в пособничестве террористу подозревают уроженца Узбекистана, 33-летнего Мухаммадзоира Кадирова.

Напомним, теракт в Нью-Йорке произошел в минувший вторник, 31 октября. Главный подозреваемый — узбекский эмигрант Сайфулло Саипов — протаранил толпу велосипедистов на грузовике, из-за чего восемь человек погибло и еще одиннадцать получили ранения. По данным полиции Нью-Йорка, к теракту мужчина готовился несколько недель. В связи с произошедшим президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть «лотерею» грин-карт.

Наталья Полетавкина
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