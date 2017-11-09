СУ СК РФ по Пермскому краю разыскивает 29-летнего Александра Третьякова. Он подозревается в целой серии преступлений, в том числе особо тяжкого, совершенных в нескольких районах региона. Из примет-музыкальный инструмент.
Как сообщает следственный комитет, Александр Третьяков подозревается в особо тяжком преступлении, совершенном 15 октября в Ленинском районе Перми. Кроме того ему инкриминируются преступления, совершенные в селе Бершеть Пермского района, а также деревне Лунежки Добрянского района и Свердловском районе города Перми.
Приметы подозреваемого: на вид 27-29 лет, рост 180 см, среднего телосложения, одет в куртку темно-синего цвета, отворот воротника куртки жёлтого цвета, свитер синего или серого цвета, штаны спортивные синего цвета.
Отмечается, что Третьяков «легко входит в доверие», он может иметь при себе музыкальный инструмент, какой именно — не уточняется.
Подозреваемый неоднократно судим, особо опасен, при его обнаружении не рекомендуется принимать самостоятельных мер к задержанию, а вместо этого следует обратиться в правоохранительные органы по телефонам: 02, 8 (342) 249-54-55, 271-85-85, отмечают в следственном комитете.