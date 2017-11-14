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14 ноября 2017
13 ноября 2017
Главные новости Москвы
10:26  14 ноября 2017 0

Ученые рассказали, какой продукт спасет от инфаркта

Проверка санкционных продуктов на Шарташском рынке. Екатеринбург, торговля, орехи, цукаты
Орехи на четверть снижают риск возникновения болезней сердца и сосудовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Риск сердечнососудистых заболеваний можно снизить на четверть, употребляя всего две горсти орехов в неделю. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета, исследовав показания 200 тысяч человек.

Прием в пищу миндаля, фундука, кешью, фисташек или пеканов два и более раз в неделю до 23% снижает риск заболеваний, пишет РИА «Новости». Грецкие орехи снижает вероятность болезней сердца и сосудов до 21%. Арахис, который принадлежит семейству бобовых, тоже улучшает работу организма человека — до 15%.

Кроме сердечнососудистых заболеваний, орехи помогают бороться и с болезнями дыхательных путей, раком, диабетом, деменцией.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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