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18 ноября 2017
12:23  18 ноября 2017 0

«Жратва и одежда есть»: Михаил Жванецкий доволен уровнем жизни в России

«В смысле самого главного» у россиян все хорошо как никогда, считает писательФото: официальный сайт Михаила Жванецкого

Россия еще никогда не жила так хорошо, как сейчас, заявил писатель Михаил Жванецкий. В интервью сатирик затронул вопросы, связанные с предстоящими выборами президента, оценил выдвижение Ксении Собчак и сравнил ситуацию в стране с временами СССР.

«Россия так хорошо ещё не жила! Я пережил и тоталитаризм, и диктатуру — что только не пережил. И всё кончалось голодухой, всё кончалось недоеданием, всё кончалось очередями! — заявил Жванецкий корреспонденту „АиФ“. — А как живётся сегодня? Вокруг меня лица хорошие, нет голодного блеска в глазах. И самое главное — никто не ходит с кошёлкой, в которой колбаса. У меня на концертах такое сплошь и рядом было — люди охотились за продуктами даже в буфете театральном. Помню, однажды там были сосиски. И все рванули туда, не дожидаясь звонка на антракт. Без мата не могу вспоминать про тот период».

Сейчас же в магазинах царит изобилие — и это главное. «Ну, осталось медицинское обслуживание — здесь, конечно, проблемы. Но в смысле самого главного, жратвы и одежды, у нас всё нормально. И в ином вы меня не убедите», — резюмировал писатель.

На этом фоне он «весело» воспринимает протестно-президентские амбиции Ксении Собчак. «Мужчины, видимо, трезвее смотрят на этот вопрос, а женщины всегда слегка возбуждены. Пока, конечно, действующий президент на этом фоне выигрывает. Ксения — девушка неглупая, она из правительственной семьи. Может быть, президент её на коленях в младенческом возрасте качал? Может, она называет его „дядя Володя“? Этого мы не знаем, но похоже на то», — сказал Жванецкий. И, охарактеризовав ее отца как «великолепного, настоящего, прекрасного и мудрого человека», предложил «с интересом следить, что Ксюше ответит жизнь».

Алексей Шумов
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