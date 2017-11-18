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18 ноября 2017
17 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
15:58  18 ноября 2017 0

«Это существо, иначе его не назвать». Полиция опубликовала снимки насильника 12-летней девочки. ФОТО

Фото предполагаемого преступникаФото: пресс-служба СК РФ

Полиция Свердловской области и региональный Следственный комитет опубликовали снимки задержанного подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки в Екатеринбурге.

«В народе таких криминальных личностей называют откровенными рецидивистами. Он четырежды был судим за различные преступления. Когда за ним пришли сыщики уголовного розыска, он вел себя спокойно и уверенно, сказывался богатый криминальный опыт. Его поведение напоминало действия известного бандита по кличке „Фокс“ из фильма Станислава Говорухина „Место встречи изменить нельзя“, который всегда повторял операм фразу „Ну, доказывай начальник“. Выйти на его след удалось благодаря титанической работе, которую проделали правоохранительные органы. Существо, а по иному его сложно назвать, недолго радовался свободе и полученному под угрозой расправы „удовольствию“. Этот упырь уже арестован и содержится под стражей», — прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В данный момент силовики ищут второго подозреваемого в жестоком преступлении, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Ребенка похитили 7 ноября вечером. Девочку запихнули в автомобиль, надели на голову мешок, после чего отвезли в квартиру, где несколько часов насиловали. По информации СМИ, истязательства снимали на камеру, якобы чтобы в дальнейшем использовать в рекламе сайта для педофилов.

Предполагаемого преступника ведут под конвоем
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Руководство полиции благодарит неравнодушных горожан, в том числе блогеров, за помощь в поиске преступников.

Данил Бардин
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