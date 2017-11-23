Джеки Чан купил шикарную яхту с вертолетной площадкой и сауной. 63-летний актер выбрал судно длиной почти в 40 метров от компании Ruiying Yachts — крупнейшего производителя морских прогулочных судов в Китае.
Яхта с двумя дизельными двигателями мощностью 1900 лошадиных сил может развивать скорость в 32 узла. Она оборудована «развлекательной» комнатой с караоке, кинотеатр, джакузи и тренажерным залом, пишет Daily Mail. Гостям звезды будет чем заняться во время круиза. На случай внезапных переговоров предусмотрен конференц-зал, а расслабиться можно на открытой террасе с баром.
Торжественная передача яхты прошла в городе Хулудао (провинция Ляонин, КНР). По завершении церемонии актер по традиции разбил бутылку шампанского о борт судна.
В 2017 году Джеки Чан занял пятое место в списке самых высокооплачиваемых актеров мира по версии Forbes. Он заработал 49 миллионов долларов, сообщает Lenta.ru.
Ruiying Yachts основана в 2012 году. Штаб-квартира находится в городе Далянь. Компания является крупнейшей судостроительной верфью в Китае и принимает заказы от клиентов по всей стране.