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23 ноября 2017
11:31  23 ноября 2017 0

Джеки Чан купил шикарную яхту с вертолетной площадкой и сауной. ФОТО

В 2017 году Джеки Чан занял пятое место в списке самых высокооплачиваемых актеров мира по версии ForbesФОТО: официальный аккаунт актера в facebook.com

Джеки Чан купил шикарную яхту с вертолетной площадкой и сауной. 63-летний актер выбрал судно длиной почти в 40 метров от компании Ruiying Yachts — крупнейшего производителя морских прогулочных судов в Китае.

Яхта с двумя дизельными двигателями мощностью 1900 лошадиных сил может развивать скорость в 32 узла. Она оборудована «развлекательной» комнатой с караоке, кинотеатр, джакузи и тренажерным залом, пишет Daily Mail. Гостям звезды будет чем заняться во время круиза. На случай внезапных переговоров предусмотрен конференц-зал, а расслабиться можно на открытой террасе с баром.

Торжественная передача яхты прошла в городе Хулудао (провинция Ляонин, КНР). По завершении церемонии актер по традиции разбил бутылку шампанского о борт судна.

В 2017 году Джеки Чан занял пятое место в списке самых высокооплачиваемых актеров мира по версии Forbes. Он заработал 49 миллионов долларов, сообщает Lenta.ru.

Ruiying Yachts основана в 2012 году. Штаб-квартира находится в городе Далянь. Компания является крупнейшей судостроительной верфью в Китае и принимает заказы от клиентов по всей стране.

Дарья Рукачёва
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