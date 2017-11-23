«ВИЗ-Сталь» готовит будущих металлургов для уникальных производств

Ведущий мировой и крупнейший в России производитель трансформаторной стали «ВИЗ-Сталь», входящий в группу Новолипецкого металлургического комбината, провел цикл профориентационных экскурсий для студентов. В них приняли участие 60 студентов Уральского политехнического колледжа (УПК), которые обучаются по специальностям «Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования» и «Обработка металла давлением». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе компании.
Студенты посетили профильные производственные подразделения завода, где познакомились с технологией работы на оборудовании и в цехах, получили информацию об условиях труда и актуальных требованиях к профессиональному уровню металлургов. Мероприятия были организованы для учащихся в рамках совместного образовательного проекта «ВИЗ-Стали» и УПК по подготовке будущих кадров для металлургического производства. Их сотрудничество включает также организацию ознакомительной и преддипломной практик и совместную разработку учебно-методических материалов.
«На протяжении многих лет „ВИЗ-Сталь“ тесно сотрудничает с профильными вузами и средними специальными учебными заведениями. В числе базовых образовательных партнеров завода — Уральский федеральный университет, Уральская горно-геологическая академия, Екатеринбургский колледж транспортного строительства, Уральский энергетический колледж, Уральский политехнический колледж и прочие. Всего с начала 2017 года на экскурсиях в подразделениях завода побывали более 300 студентов, из них 40 прошли на „ВИЗ-Стали“ производственное обучение», — отметила исполняющий обязанности начальника управления персоналом компании Ольга Щербо.