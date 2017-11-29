09:57 29 ноября 2017 0

Презентовать бренд-бук широкой публике будут уже не Чайников (слева) и Тунгусов (справа), а их подчиненные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рекламщиков Екатеринбурга ознакомили с требованиями Кремля и пожеланиями обладминистрации касательно предстоящих выборов, которые этой весной пройдут по всей стране. Они оказались первыми, кто увидел бренд-бук президентской кампании, где прописано и создание информационного фона, и основные этапы, и порядок голосования по месту пребывания.

Книгу продемонстрировали представители свердловского облизбиркома, которые во вторник, 28 ноября, провели в резиденции главы региона закрытое «совещание по вопросам информирования населения через средства рекламы». Председательствовал на мероприятии первый вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов, а основным докладчиком выступил глава облизбиркома Валерий Чайников. Основными гостями стали представители рекламного рынка (преимущественно наружная реклама) и торговых центров.

В администрации губернатора отказались рассказать какие-либо подробности с мероприятия. «Закрытое совещание, исключительно рабочее. Оно было проведено по просьбе избирательной комиссии Свердловской области, а с их стороны не поступало никаких просьб его осветить. Поэтому за подробностями я предлагаю вам обратиться в региональный избирком», — пояснил директор департамента информполитики региона Александр Иванов.

Сами рекламщики, впрочем, на условиях анонимности охотно рассказали о запомнившихся им моментах, прозвучавших на мероприятии. «Владимир Георгиевич уточнил, что социальная квота у нас 5% (объем обязательного участия рекламных площадей в бесплатных социальных кампаниях), но высказал пожелание, чтобы мы подумали, как бы ради такого благого дела повысить ее до 15%, чтобы переплюнуть по усердию соседние регионы. Кроме того, от него же прозвучало пожелание, чтобы из каждого утюга звучало бы про выборы. Особый упор делали на медийные экраны, мол в них наибольший толк», — рассказал представитель одного из рекламных агентств.

— А печать плакатов и баннеров, [которые нужно повесить] оплатят? — поинтересовались рекламщики.

— Это вопрос интимный, — ответил Владимир Тунгусов и уточнил, что «может быть какая-то оплата пройдет по госцене», но в подробности вдаваться не стал.

Представители рекламного рынка признались, что теперь «ждут второй части разговора с властью». На ней, как ожидается, «прозвучат рекомендации» по поддержке тех или иных кандидатов в предстоящую кампанию. «Стандартная процедура. Говорят, кого можно, а кого нельзя, назначают специального человека, который раздает квоты: этим можно висеть на щитах, тем нельзя. Если не слушаешься — сносят твою железку, а как правило у всех полно незаконных конструкций, поэтому все на крючке», — поделился представитель рекламной кампании.

Между тем, уже в среду, 29 ноября, в 13:00 на 10-м этаже здания свердловского правительства бренд-бук президентской кампании будет презентован широкой общественности.