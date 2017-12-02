Посол США назвал главное условие для снятия санкций с России

Недавно назначенный посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что санкции со стороны Америки и Европы в отношении России будут отменены, если наша страна выполнит одно условие. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».
«Многие санкции введены не только США, но и Европой из-за ситуации с Украиной. Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно прийти к договоренности, которая устроит обе стороны, мы получим позитивный результат», заявил дипломат.
На эти слова отреагировали в Российской академии наук. Директор Центра российско-американских отношений Института США и Канады Павел Подлесный отметил в беседе с RT, что посол не сказал ничего нового, просто повторил позицию Вашингтона.
«Но урегулирование конфликта зависит не только от России, а от всех участвующих сторон и прежде всего от Киева. Так что господин Хантсман не по адресу обращается. Россия является всего лишь одним из гарантов Минских соглашений. А участники конфликта — это Украина, ДНР и ЛНР. Поэтому с подобными условиями они могут проходить мимо», — подчеркнул Подлесный в интервью RT.
Подлесный также добавил, что ситуация в отношениях России и США не изменится, пока американские политики не прекратят поддерживать исключительно сторону Киева, сообщает Nation News.
Американо-российский деловой совет планирует вести работу по отмене антироссийских санкций. На эти цели организация хочет выделить 20 тысяч долларов, уточняет телеканал 360.