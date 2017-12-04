{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 декабря 2017
Главные новости Москвы
11:20  04 декабря 2017 1

Владимир Соловьев заявил, что хотел бы воевать в Афганистане и отправил бы сына в Сирию. ВИДЕО

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
Телеведущий не видит в участии в боевых действиях «ничего такого»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в советские времена намеревался поехать воевать в Афганистан. Вывод войск из этой страны он считает ошибкой.

«В свое время был ошибкой вывод советских войск из Афганистана. Я бы послал туда своего сына. И я туда пытался поехать сам. И никакой проблемы в этом не вижу. И своих детей я бы и в Сирию отправил», — сказал Соловьев во время споров с одним из участников авторской телепрограммы.

Заявление телеведущего вызвало шквал критики со стороны пользователей соцсетей. Отметим, что старший сын журналиста Александр Соловьев учится на режиссера в Великобритании.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров