Владимир Соловьев заявил, что хотел бы воевать в Афганистане и отправил бы сына в Сирию. ВИДЕО

Телеведущий не видит в участии в боевых действиях «ничего такого»
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в советские времена намеревался поехать воевать в Афганистан. Вывод войск из этой страны он считает ошибкой.
«В свое время был ошибкой вывод советских войск из Афганистана. Я бы послал туда своего сына. И я туда пытался поехать сам. И никакой проблемы в этом не вижу. И своих детей я бы и в Сирию отправил», — сказал Соловьев во время споров с одним из участников авторской телепрограммы.
Заявление телеведущего вызвало шквал критики со стороны пользователей соцсетей. Отметим, что старший сын журналиста Александр Соловьев учится на режиссера в Великобритании.