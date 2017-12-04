15:51 04 декабря 2017 2

«Дело пьяного мальчика» не утихает даже после вынесения приговора Фото: depositphotos.com © URA.RU

Защита Ольги Алисовой — жительницы Балашихи, сбившей «пьяного» мальчика, подала заявление о клевете в отношении отца погибшего ребенка и одного из электронных СМИ. С каждого из ответчиков автоледи намерена взыскать по 5 миллионов рублей.

По словам адвоката Алисовой Наталии Куракиной, осужденная хочет опровергнуть необоснованные обвинения, которые через СМИ распространил отец погибшего мальчика. При этом сторона защиты не уточнила, против какого издания будет подан иск.

«Ольга хочет опровергнуть различные инсинуации. Про то, что она якобы сама была пьяна, управляя машиной. Про то, что она якобы была в сговоре с некими чиновниками и поэтому пропали записи с камер видеонаблюдения. Про то, что якобы она причастна к появлению в крови ребенка алкоголя. В итоге вся эта шумиха повлияла и на судебный приговор» — цитирует Куракину сайт kp.ru.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 23 апреля в Балашихе. Алисова, находясь за рулем автомобиля Hyundai Solaris, сбила насмерть ребенка в тот момент, когда тот перебегал дорогу около подъезда. Очевидцы трагедии утверждают, что машина переехала ребенка, а затем протащила его около 10 метров. Позже экспертиза показала, что в крови ребенка в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя, что соответствует сильнейшей степени опьянения. Суд приговорил автоледи к 3 годам колонии-поселения и денежному штрафу 2,5 миллиона рублей. Родители погибшего ребенка намерены обжаловать приговор, считая его слишком мягким.