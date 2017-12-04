{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,99
Динамика за 2 недели
Евро 69,91
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 декабря 2017
Главные новости Москвы
15:51  04 декабря 2017 2

Осужденная по «делу пьяного мальчика» требует с отца ребенка 10 млн рублей

Новиков Илья, весы, молоток, правосудие, судья, суд, судебные разбирательства, мантия
«Дело пьяного мальчика» не утихает даже после вынесения приговораФото: depositphotos.com © URA.RU

Защита Ольги Алисовой — жительницы Балашихи, сбившей «пьяного» мальчика, подала заявление о клевете в отношении отца погибшего ребенка и одного из электронных СМИ. С каждого из ответчиков автоледи намерена взыскать по 5 миллионов рублей.

По словам адвоката Алисовой Наталии Куракиной, осужденная хочет опровергнуть необоснованные обвинения, которые через СМИ распространил отец погибшего мальчика. При этом сторона защиты не уточнила, против какого издания будет подан иск.

«Ольга хочет опровергнуть различные инсинуации. Про то, что она якобы сама была пьяна, управляя машиной. Про то, что она якобы была в сговоре с некими чиновниками и поэтому пропали записи с камер видеонаблюдения. Про то, что якобы она причастна к появлению в крови ребенка алкоголя. В итоге вся эта шумиха повлияла и на судебный приговор» — цитирует Куракину сайт kp.ru.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 23 апреля в Балашихе. Алисова, находясь за рулем автомобиля Hyundai Solaris, сбила насмерть ребенка в тот момент, когда тот перебегал дорогу около подъезда. Очевидцы трагедии утверждают, что машина переехала ребенка, а затем протащила его около 10 метров. Позже экспертиза показала, что в крови ребенка в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя, что соответствует сильнейшей степени опьянения. Суд приговорил автоледи к 3 годам колонии-поселения и денежному штрафу 2,5 миллиона рублей. Родители погибшего ребенка намерены обжаловать приговор, считая его слишком мягким.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров