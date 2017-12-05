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Главные новости Челябинской области
11:33  05 декабря 2017 0

Челябинского чиновника задержали, как Улюкаева, при получении взятки на территории бизнесмена

Задержание начальника уголовного розыска Саткинского РОВД Виталия Зарипова, фсб, арест, задержание, Виталий Зарипов
Сотрудники ФСБ задержали челябинского чиновника при получении взяткиФото: Альбина Золотухина © URA.RU

Директор филиала ФГУП «Экран» в Челябинске Эдуард Степанов задержан по обвинению в получении взятки от руководителя предприятия в Златоусте. По ходатайству следствия, чиновник помещен под домашний арест, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по региону.

В Следственном комитете не раскрывают подробности дела. По информации «URA.RU», Эдуарда Степанова задержали сотрудники ФСБ две недели назад на территории предприятия, куда он приехал за взяткой в 200 тыс. рублей. Это была первая часть платы за возмещение компании затрат на капремонт арендованных помещений. Всего он требовал 400 тыс. рублей. С поправкой на местный масштаб обстоятельства челябинского уголовного дела похожи на дело экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

СКР предъявил Степанову обвинение по п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Директор челябинского филиала Эдуард Степанов удостоен звания «Специалист года 2016». ФГУП «Экран» является подразделением Росимущества и занимается модернизацией, ремонтом и эксплуатацией федерального имущества.

Сергей Леонов
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