Директор филиала ФГУП «Экран» в Челябинске Эдуард Степанов задержан по обвинению в получении взятки от руководителя предприятия в Златоусте. По ходатайству следствия, чиновник помещен под домашний арест, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по региону.
В Следственном комитете не раскрывают подробности дела. По информации «URA.RU», Эдуарда Степанова задержали сотрудники ФСБ две недели назад на территории предприятия, куда он приехал за взяткой в 200 тыс. рублей. Это была первая часть платы за возмещение компании затрат на капремонт арендованных помещений. Всего он требовал 400 тыс. рублей. С поправкой на местный масштаб обстоятельства челябинского уголовного дела похожи на дело экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.
СКР предъявил Степанову обвинение по п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.
Директор челябинского филиала Эдуард Степанов удостоен звания «Специалист года 2016». ФГУП «Экран» является подразделением Росимущества и занимается модернизацией, ремонтом и эксплуатацией федерального имущества.