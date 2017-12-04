Улюкаева спасут или он расплатится за Васильеву и Сердюкова?

19:32 04 декабря 2017 0

Экс-глава МЭР Алексей Улюкаев может не рассчитывать на условный срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокурор потребовал для экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева 10 лет колонии строгого режима и штраф полмиллиарда рублей. Его обвиняют в получении взятки в размере 2 миллионов долларов. По версии правоохранителей, бывший министр попросил деньги у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительное решение министерства, которое разрешило компании купить «Башнефть». Получит ли Улюкаев реальный срок, как заявленное прокурором наказание повлияет на элиты и чем происходящее отличается от дела экс-начальницы департамента имущественных отношений «Оборонсервиса» Евгении Васильевой — читайте в материале «URA.RU».

Прокуратура запросила реальный срок — значит ли это, что Улюкаев действительно сядет?

Накануне заседания в политической тусовке прошел слух о том, что Алексею Улюкаеву дадут условный срок. Однако прокурор не только запросил реальный срок в колонии строгого режима, но и штраф 500 миллионов рублей. Кроме того, суд рассмотрит вопрос о том, чтобы лишить Улюкаева права занимать госдолжности на десять лет, поскольку своими действиями он подорвал авторитет власти.

Прокуратура запросила 10 лет строгого режима. А могла 15 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Но обычно суд дает срок чуть меньше, чем запрашивает прокуратура, поскольку отмечает работу адвоката, рассказал «URA.RU» председатель Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев. «Если суд соглашается с позицией обвинения и дает меньше запрошенного, то обычно ненамного, но условный срок или три года вряд ли даст. Следует ждать 7-8 лет реального срока».

Нужно разделять прокуратуру и следствие, обратил внимание директор Центра политических исследований финансового университета при правительстве РФ Павел Салин: «Прокуратура должна поддерживать ту доказательную базу, которую собрало следствие. А она такова, что прокуратура обязана просить реальный срок».

Эксперт считает, что на самом деле прокуратура ведет «собственную игру»: «Это видно и по „сливу“ переговоров Улюкаева с Сечиным в начале сентября, и по тому, что сейчас попросили не самый жесткий срок». Напомним, что Улюкаева обвиняют по части 6 статьи 290 УК. Срок по этой статье может достигать 15 лет.

Процесс Улюкаева пришелся на президентскую кампанию: электорат поддерживает борьбу с коррупцией Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сложившаяся к началу процесса политическая конъюнктура заранее говорила о том, что условного срока для Улюкаева не будет, отмечает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Он обращает внимание на то, что процесс пришелся на предвыборную кампанию.

«На данный момент это дело считывается электоратом как дело против высокопоставленного чиновника, которого арестовали при исполнении. Если сейчас будет принято решение об условном сроке, то сложится впечатление, что антикоррупционная кампания, которая идет уже достаточно продолжительное время, не доходит до реального исполнения. Отсутствие реального срока дискредитирует сам процесс».

Улюкаеву не повезло дважды, считает Абзалов, поскольку уже есть опыт с «коротким» сроком Евгении Васильевой, который имиджево отразился на власти: «После Васильевой на условный срок Улюкаеву надеяться не нужно».

Чем дело Улюкаева отличается от дела Васильевой, в котором фигурировал другой экс-министр, Анатолий Сердюков?

Фигурантка дела «Оборонсервиса» Евгения Васильева, получив реальный срок, не оставила шансов Улюкаеву Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Принципиальное различие этих дел в том, что бывший глава министерства обороны Анатолий Сердюков проходил по делу «Оборонсервиса» в качестве свидетеля. А в деле Улюкаева министр — непосредственно обвиняемый. По мнению Дмитрия Абзалова, приговор фигурантки дела Евгении Васильевой уже был достаточным серьезным сигналом для элит — она получила пять лет лишения свободы.

Отметим, что она вышла по УДО спустя 2 месяца после суда (в ходе следствия Васильева находилась не в СИЗО, а под домашним арестом). Как пояснил политолог Павел Салин, в случае дела «Оборонсервиса» это были исключительно аппаратные разборки, в которых власть соблюдала нейтралитет.

«Дело Улюкаева, в отличие от дела Васильевой, консолидировало большую часть элиты. Оно носит гораздо более показательный характер», — резюмировал Салин.

Реальный срок, который просит прокуратура, говорит о расколе в элитах?

Линия защиты Алексея Улюкаева безрезультатно пыталась свести процесс в фарс: акценты на колбасках и корзинках Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Ситуация вокруг Улюкаева консолидировала элиту, которая была недовольна той стилистикой, в которой действует „Роснефть“, — считает политолог Павел Салин. — В итоге, чувствуя это недовольство, президент, по всей видимости, послал некие сигналы, которые не очень благоприятны для „Роснефти“. Возможно, эту реакцию считала прокуратура», — говорит аналитик.

В то же время процесс скажется на состоянии «либерального фланга», полагает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. «В ближайшее время мы будем наблюдать демотивацию либеральных групп, которых мы привыкли видеть в лице защитников Улюкаева. Судя по тому, как они поддерживали своего выходца, экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, боюсь, что Алексея Улюкаева после вынесения приговора ждет забвение», — заявил Мухин. Он полагает, что в случае назначения реального срока уровень коррупции в стране снизится: «Воровать будут меньше, потому что появится страх, что могут не только реально посадить, но и выкатить громадный штраф с конфискацией».