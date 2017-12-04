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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
15:04  04 декабря 2017 0

Прокурор потребовал для Улюкаева 10 лет строгого режима и 500 млн рублей штрафа

Алексей Улюкаев в суде. Москва, улюкаев алексей
Экс-чиновник пришел в суд в хорошем настроенииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Сторона обвинения запросила для бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева наказание в виде 10 лет строгого режима, а также штрафа в размере 500 млн рублей.

Кроме этого Улюкаева хотят лишить всех наград и званий, отмечает RT. Прокурор Борис Непородный считает вину чиновника в получении взятки доказанной, так она подтверждается показаниями генерала ФСБ Олега Феоктистова, пишет «Национальная служба новостей».

По данным «Федерального агентства новостей», 4 декабря экс-министр пришел в суд в приподнятом настроении, заявив журналистам, что другого настроения у него не бывает.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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