15:04 04 декабря 2017 0

Экс-чиновник пришел в суд в хорошем настроении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сторона обвинения запросила для бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева наказание в виде 10 лет строгого режима, а также штрафа в размере 500 млн рублей.

Кроме этого Улюкаева хотят лишить всех наград и званий, отмечает RT. Прокурор Борис Непородный считает вину чиновника в получении взятки доказанной, так она подтверждается показаниями генерала ФСБ Олега Феоктистова, пишет «Национальная служба новостей».

По данным «Федерального агентства новостей», 4 декабря экс-министр пришел в суд в приподнятом настроении, заявив журналистам, что другого настроения у него не бывает.