Санитары омской медико-санитарной части №11 (МСЧ 11) отказываются самостоятельно готовить тела после вскрытия к погребению (в частности, одевать). Они ссылаются на прямой запрет со стороны главного врача учреждения.
Как сообщает Life.ru, изменения были внесены в должностную инструкцию после некоего уголовного дела, в котором фигурировали сотрудники данного морга. Телеграм-канал Life shot опубликовал видео, на котором молодой человек заснял, как теперь происходит переодевание умерших. На кадрах видно тело обнаженного мужчины, который лежит в катафалке.
«У родственников нет средств, чтобы перевезти [тело] в другой морг, чтобы все эти процедуры произвести». Оператор сообщает, что данная практика действует на территории учреждения уже более трех месяцев. «Даже министерство, говорят, ничего не знало об этом», — уточняет мужчина.