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08 декабря 2017
16:14  08 декабря 2017 0

Главврач омского морга распорядился выдавать покойников родственникам голыми. ВИДЕО

Морг, увольнение, безработица, эмоции, смерть, жертва, труп, морг, мертвец
«Оригинальный» порядок действует же несколько месяцевФото: depositphotos.com © URA.RU

Санитары омской медико-санитарной части №11 (МСЧ 11) отказываются самостоятельно готовить тела после вскрытия к погребению (в частности, одевать). Они ссылаются на прямой запрет со стороны главного врача учреждения.

Как сообщает Life.ru, изменения были внесены в должностную инструкцию после некоего уголовного дела, в котором фигурировали сотрудники данного морга. Телеграм-канал Life shot опубликовал видео, на котором молодой человек заснял, как теперь происходит переодевание умерших. На кадрах видно тело обнаженного мужчины, который лежит в катафалке.

«У родственников нет средств, чтобы перевезти [тело] в другой морг, чтобы все эти процедуры произвести». Оператор сообщает, что данная практика действует на территории учреждения уже более трех месяцев. «Даже министерство, говорят, ничего не знало об этом», — уточняет мужчина.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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