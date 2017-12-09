Лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев объявил о том, что вступает в общественное движение Putin Team. Также певец призвал россиян сегодня, в День героев Отчизны, прибрать памятники в своих городах.
«Для того чтобы люди помнили о многочисленных героях из нашей истории, хочу запустить флешмоб #PодинаГероев. В каждом городе есть монументы в честь выдающихся личностей. Предлагаю вам посетить их, отдать дань уважения герою и привести памятник в порядок. Это не сложно. Сделайте фотографию до и после уборки, а потом выложите её в свои соцсети с хэштегом #РодинаГероев. Так мы отдадим дань уважения людям, совершившим свой подвиг в прошлом, и покажем, что в настоящем таких героев тоже немало. Более того — героем может стать каждый», — написал музыкант на своей странице в Instagram.
О создании общественного движения Putin Team 2 ноября объявил российский хоккеист Александр Овечкин. Спортсмен заявил, что для него «быть частью такой команды — гордость. Это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна». Овечкин живет в США и выступает за клуб НХЛ.
В общественное движение уже вступили певец Николай Басков, актеры Андрей Мерзликин, Михаил Галустян, Андрей Рожков, певицы Полина Гагарина, Зара, спортсмены Евгений Малкин, Илья Ковальцук, Елена Исинбаева, Дмитрий Труненков, Елена Слесаренко, Евгений Плющенко.