{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
11 декабря 2017
10 декабря 2017
09:43  11 декабря 2017 0

Россиян заставляют перерабатывать из-за кризиса

Деньги, пять тысяч, зарплата, деньги, рубли
Низкий уровень оплаты сверхурочных привел к неожиданным результатамФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
все новости сюжета

Многие работодатели в России пытаются выйти из кризиса за счет сотрудников, что повышает риск трудовых конфликтов. Половина занятого населения страны стабильно перерабатывает, однако кризис мало сказался на продолжительности рабочего дня, утверждают социологи.

Доля привлекавшихся к сверхурочным работам составила 49% занятых в октябре 2014 года и 56% в октябре 2016 года. Число работников с неполной занятостью в организациях за 2014—2015 годы выросло на 12,6% с 1,03 млн до 1,16 млн, но уже к концу 2016 года снизилось до 1,06 млн, цитируют «Ведомости» статью Натальи Тихоновой из Института социологии РАН и Анастасии Каравай из РАНХиГС.

Наибольшее количество часов в неделю — 63 — в октябре 2016 года работали в поселках городского типа. По 59 часов проводили на работе сотрудники в городах с населением до 250 тысяч человек. Наименьший показатель в 44 часа зафиксирован в населенных пунктах, где живут 250-500 тысяч человек. В городах-миллионниках он составил 58 часов.

Наибольшие показатели оказались в поселках городского типа
Фото: «Ведомости»

По словам экспертов, низкий уровень оплаты сверхурочных привел к тому, что средняя почасовая оплата работников торговли и рабочих за годы кризиса почти не изменилась, у специалистов она выросла на 17,8%, у руководителей — на 16,7%. Больше всего пострадали малооплачиваемые сотрудники. Работники, особенно в малых городах, боятся остаться без работы, чем пользуются работодатели, которые угрожают увольнением в случае отказа от сверхурочных работ, отмечают социологи.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров