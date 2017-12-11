Россиян заставляют перерабатывать из-за кризиса

09:43 11 декабря 2017 0

Низкий уровень оплаты сверхурочных привел к неожиданным результатам Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Многие работодатели в России пытаются выйти из кризиса за счет сотрудников, что повышает риск трудовых конфликтов. Половина занятого населения страны стабильно перерабатывает, однако кризис мало сказался на продолжительности рабочего дня, утверждают социологи.

Доля привлекавшихся к сверхурочным работам составила 49% занятых в октябре 2014 года и 56% в октябре 2016 года. Число работников с неполной занятостью в организациях за 2014—2015 годы выросло на 12,6% с 1,03 млн до 1,16 млн, но уже к концу 2016 года снизилось до 1,06 млн, цитируют «Ведомости» статью Натальи Тихоновой из Института социологии РАН и Анастасии Каравай из РАНХиГС.

Наибольшее количество часов в неделю — 63 — в октябре 2016 года работали в поселках городского типа. По 59 часов проводили на работе сотрудники в городах с населением до 250 тысяч человек. Наименьший показатель в 44 часа зафиксирован в населенных пунктах, где живут 250-500 тысяч человек. В городах-миллионниках он составил 58 часов.

Наибольшие показатели оказались в поселках городского типа Фото: «Ведомости»

По словам экспертов, низкий уровень оплаты сверхурочных привел к тому, что средняя почасовая оплата работников торговли и рабочих за годы кризиса почти не изменилась, у специалистов она выросла на 17,8%, у руководителей — на 16,7%. Больше всего пострадали малооплачиваемые сотрудники. Работники, особенно в малых городах, боятся остаться без работы, чем пользуются работодатели, которые угрожают увольнением в случае отказа от сверхурочных работ, отмечают социологи.