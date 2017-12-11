Губернатор Свердловской области подтвердил планы правительства по развитию медкластера в Академическом районе Екатеринбурга. Расходы на проектирование уже заложены в областном бюджете.
«Свердловская область, безусловно, выполнит задачи, поставленные президентом по совершенствованию демографической политики. В частности, я дал поручение предусмотреть в бюджете средства на проектирование и строительство нового комплекса Института охраны материнства и младенчества в районе Академический. Это будет уникальный социальный и научный проект, созданный на принципах частно-государственного партнерства», — заявил глава региона на расширенном заседании правительства области.
О проекте создания медкластера в Академическом в правительстве заговорили осенью 2016 года. Окончательно его концепция сформировалась к февралю 2017 года. Помимо строительства нового комплекса института, она предполагает возведение новых учебных корпусов и кампуса Уральского государственного медицинского университета, здания НИИ охраны материнства и младенчества, комплекса жилых домов для преподавателей и научных работников. Кроме того, в медкластере планируется разместить высокотехнологичные производства и офисы компаний-разработчиков медицинских изделий и препаратов. Создание медкластера ведется совместно правительством области и РГС «Академический»