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Главные новости Свердловской области
15:33  11 декабря 2017 0

Куйвашев выделил деньги на создание медкластера в Академическом. Это поможет выполнить поручение президента

20 лет институту уполномоченного по правам человека в СО. Екатеринбург, куйвашев евгений
Губернатор напомнил о поручения президентаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области подтвердил планы правительства по развитию медкластера в Академическом районе Екатеринбурга. Расходы на проектирование уже заложены в областном бюджете.

«Свердловская область, безусловно, выполнит задачи, поставленные президентом по совершенствованию демографической политики. В частности, я дал поручение предусмотреть в бюджете средства на проектирование и строительство нового комплекса Института охраны материнства и младенчества в районе Академический. Это будет уникальный социальный и научный проект, созданный на принципах частно-государственного партнерства», — заявил глава региона на расширенном заседании правительства области.

О проекте создания медкластера в Академическом в правительстве заговорили осенью 2016 года. Окончательно его концепция сформировалась к февралю 2017 года. Помимо строительства нового комплекса института, она предполагает возведение новых учебных корпусов и кампуса Уральского государственного медицинского университета, здания НИИ охраны материнства и младенчества, комплекса жилых домов для преподавателей и научных работников. Кроме того, в медкластере планируется разместить высокотехнологичные производства и офисы компаний-разработчиков медицинских изделий и препаратов. Создание медкластера ведется совместно правительством области и РГС «Академический»

Игорь Чукреев
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