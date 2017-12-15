Правительство разрешило россиянам курить возле подъездов

Правительство не поддержало инициативу по введению запрета на курение в десятиметровой зоне возле подъездов. В кабмине не нашли ответа на один важный вопрос.
Авторы инициативы предлагали запретить курение возле подъездов, чтобы защитить от запаха табака тех, кто живет на первых этажах. При этом в законопроекте не было обосновано, почему выбрана именно десятиметровая зона, что и стало поводом для отрицательного отзыва в кабмине, сообщает «Национальная служба новостей».
Тем не менее в Минздраве РФ инициативу на введение запрета поддержали. Сам законопроект в настоящее время находится в Госдуме, где проходит предварительное рассмотрение, сообщает «Федеральная служба новостей».
Жизнь курильщиков в России с каждым годом становится все сложнее и обрастает новыми ограничениями. Так, в конце ноября Верховный Суд РФ разрешил взыскивать компенсацию с дымящих на балконе соседей.