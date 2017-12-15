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15 декабря 2017
14 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
15:56  15 декабря 2017 0

Скандальный мэр уральского города проиграл борьбу за власть. «Была установка от областной администрации не допустить его»

Заседание согласительной комиссии по формированию бюджета на 2018 год в Свердловской области. Екатеринбург, москвин владимир
Владимира Москвина лишили шанса переизбратьсяФото: Анна Майорова © URA.RU

Скандально известный глава Богдановича Владимир Москвин лишился возможности переизбраться на новый срок. Сегодня в муниципалитете прошел последний этап конкурса среди кандидатов — собеседование, которое мэр провалил. В итоге комиссия не допустила его до голосования.

Как сообщил «URA.RU» источник в конкурсной комиссии, Москвина поддержали лишь два члена конкурсной комиссии со стороны муниципалитета. «Шестеро проголосовали против. Москвин, если честно, неплохо подготовился: складно презентовал свою программу, уверенно отвечал на вопросы. Однако была установка от областной администрации не допустить его», — говорит собеседник агентства.

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Напомним, полномочия действующего мэра города Владимира Москвина истекли еще в марте этого года. Первый конкурс по выборам главы провалился. Комиссия решила, что никто из заявившихся кандидатов не соответствует должности. Второй конкурс также не состоялся — из-за того, что депутаты внесли изменения в положение о нем. Москвин наложил вето на поправки. Депутаты это проигнорировали и незаконно выбрали новым главой Владимира Голованова. Москвин выборы не признал и забаррикадировался в администрации.

В итоге в городе с населением 30 тысяч человек установилось «двоевластие». Вмешалась прокуратура, которая также признала выборы нелегитимными. Голованов сложил с себя полномочия, а муниципалитетом продолжил руководить Москвин. Связаться ним не удалось, он не взял трубку.

Также, рассказывают источники «URA.RU», свердловское руководство не хотело видеть в финале экс-главу города Андрея Быкова, который тоже заявлялся на участие в конкурсе. В итоге он не пришел на собеседование. На звонки нашего агентства бывший мэр не ответил.

Как и прогнозировало «URA.RU», в финал конкурса вышел главный инженер завода «Огнеупоры» Павел Мартьянов, чью кандидатуру на должность мэра уже согласовала администрация губернатора. Конкуренцию ему составит замглавы по социальной политике Елена Жернакова, которую собеседники агентства называют техническим кандидатом.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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