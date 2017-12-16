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16 декабря 2017
19:37  16 декабря 2017 0

Актриса Яна Троянова заявила, что фильм «Страна ОЗ» был снят на деньги Улюкаева

Яна Троянова исполнила в картине главную рольФото: кадр из фильма «Страна ОЗ»
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Уральская актриса Яна Троянова заявила, что фильм «Страна ОЗ» режиссера Василия Сигарева был снят на деньги экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Признание Троянова опубликовала у себя в Facebook.

«Сигарев в эфире: я Улюкаева знал лично и всегда верил, что это честный человек, попавший в плохую компанию, так и случилось. Жизнь не прощает этого и доказывает. Система съела-съела. Никакой в мире суд не вынес бы такого решения с этими доказательствами. У меня к Алексею Валентинычу куча вопросов, но когда происходит беспредел — я их задам позже. А пока: семье — смелости, а ему — новой мудрости. Фильм „Страна ОЗ“ снят на его деньги», — привела актриса слова Сигарева

Улюкаева признали виновным в получении взятки в 2 $ млн. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей. Улюкаев вину не признал. Адвокаты намерены обжаловать вердикт.

Сын Алексея Улюкаева Дмитрий является автором комедии под названием «Папа, сдохни». Сюжет картины строится вокруг непростых отношений полицейского с тяжелым характером и его дочери-актрисы. Бюджет картины — 65 миллионов рублей. В прокат работа Улюкаева-младшего выйдет в 2018 году.

Данил Бардин
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