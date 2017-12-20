Решетников лишился нового министра связи Прикамья

Перед Новым годом из правительства Прикамья уволился министр связи Павел Шевыров. Причина отставки — «по семейным обстоятельствам».
В среду, 20 декабря, на заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников объявил, что министр информационного развития и связи Павел Шевыров уволился по собственному желанию. Причина — семейные обстоятельства. Руководителем минсвязи в статусе исполняющего обязанности стал замминистра Игорь Никитин.
С самим Павлом Шевыровым связаться не удалось. В пресс-службе правительства «URA.RU» сообщили, что он останется советником губернатора. Чиновник будет периодически приезжать и дистанционно консультировать правительство относительно развития информационных технологий.
Шевыров стал одним из первых министров, назначенных Решетниковым в феврале. Ранее «варяг» работал в департаменте информационных технологий Москвы. Главным проектом минсвязи в этом году стал портал «Управляем вместе» — ресурс, призванный обеспечить информирование населения о всех важных проектах и позволяющий жителям оставить жалобы либо обращение.
Собеседник в правительстве отмечает, что Шевыров работал без серьезных конфликтов и считался человеком губернатора, поэтому, скорее всего, возникла веская причина для отставки.