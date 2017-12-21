В Екатеринбурге откроют построенный в рекордные сроки детский сад

00:58 21 декабря 2017 0

Возможности нового детского сада будут проверять 250 маленьких жителей Академического Фото: Илья Московец © URA.RU

Самый молодой район Екатеринбурга обзавелся новым дошкольным учреждением. Торжественное открытие уже девятого по счету детского сада пройдет 21 декабря.

Отмечается, что новый садик был построен в рекордные сроки — всего за полгода. Вместимость Детского сада — 250 ребят, здание отвечает самым современным стандартам. Помимо спален и игровых комнат, в распоряжении детей будет спортивный зал со специальным покрытием, музыкальный зал, в каждой группе устроена буфетная комната с отдельным входом. Детский сад также оборудован системой видеонаблюдения.

В церемонии открытия, намеченной на 10 часов утра 21 декабря, также примет участие глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Торжество состоится по адресу: ул. Вильгельма де Геннина, 38.