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Главные новости Свердловской области
00:58  21 декабря 2017 0

В Екатеринбурге откроют построенный в рекордные сроки детский сад

Клипарт. Декабрь (Часть 2). Магнитогорск, детский сад, стол, лего, игра, дети
Возможности нового детского сада будут проверять 250 маленьких жителей АкадемическогоФото: Илья Московец © URA.RU

Самый молодой район Екатеринбурга обзавелся новым дошкольным учреждением. Торжественное открытие уже девятого по счету детского сада пройдет 21 декабря.

Отмечается, что новый садик был построен в рекордные сроки — всего за полгода. Вместимость Детского сада — 250 ребят, здание отвечает самым современным стандартам. Помимо спален и игровых комнат, в распоряжении детей будет спортивный зал со специальным покрытием, музыкальный зал, в каждой группе устроена буфетная комната с отдельным входом. Детский сад также оборудован системой видеонаблюдения.

В церемонии открытия, намеченной на 10 часов утра 21 декабря, также примет участие глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Торжество состоится по адресу: ул. Вильгельма де Геннина, 38.

Наталья Полетавкина
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