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23 декабря 2017
20:22  22 декабря 2017 7

Путин пообещал семьям погибших в Сирии поддержку государства. ВИДЕО

На совещании также шла речь о перевооружении армииФото: kremlin.ru
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Президент России Владимир Путин провел совещание с командующими военных округов и Северным флотом. Свое выступление глава государства начал с вопроса Сирии.

«Оценка армии и флоту только одна — отлично», — приводит RT слова Путина о действиях военнослужащих на Ближнем Востоке. Прежде всего президент заговорил о погибших во время сирийской командировки россиянах. «Наш моральный и нравственный долг поддержать их семьи, государство все сделает для этого», — сказал президент и объявил минуту молчания.

По словам Путина, российские военные спасли в Сирии сотни тысяч жизней. Он подчеркнул, что по итогам военной кампании Сирия сохранилась как полноценное государство и ей дан шанс для решения внутриполитических вопросов мирным путем. Россия же в итоге получила две полноценные военные базы на Ближнем Востоке: военно-морскую в Тартусе, где ранее находилась лишь флотская база снабжения, и авиабазу ВКС Хмеймим. Базы переданы России бессрочно, военные получили дипломатический неприкосновенный статус. Согласно договору, вооружение, боеприпасы, оборудование и прочее ввозятся на территорию баз без каких-либо пошлин и сборов, передает Nation News.

В связи с напряженной международной обстановкой Путин сказал о важности перевооружения армии. Согласно приведенным цифрам, доля современного вооружения в российской армии на 2012 года составляла 16%, а на конец 2017-го — 60%. Перевооружение армии продолжается.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Сирии особо отличился уральский генерал Сергей Суровикин, который, по мнению президента страны Башара Асада, по сути переломил ход войны против террористов. В Минобороны РФ также высоко оценили его заслуги.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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