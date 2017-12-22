Президент России Владимир Путин провел совещание с командующими военных округов и Северным флотом. Свое выступление глава государства начал с вопроса Сирии.
«Оценка армии и флоту только одна — отлично», — приводит RT слова Путина о действиях военнослужащих на Ближнем Востоке. Прежде всего президент заговорил о погибших во время сирийской командировки россиянах. «Наш моральный и нравственный долг поддержать их семьи, государство все сделает для этого», — сказал президент и объявил минуту молчания.
По словам Путина, российские военные спасли в Сирии сотни тысяч жизней. Он подчеркнул, что по итогам военной кампании Сирия сохранилась как полноценное государство и ей дан шанс для решения внутриполитических вопросов мирным путем. Россия же в итоге получила две полноценные военные базы на Ближнем Востоке: военно-морскую в Тартусе, где ранее находилась лишь флотская база снабжения, и авиабазу ВКС Хмеймим. Базы переданы России бессрочно, военные получили дипломатический неприкосновенный статус. Согласно договору, вооружение, боеприпасы, оборудование и прочее ввозятся на территорию баз без каких-либо пошлин и сборов, передает Nation News.
В связи с напряженной международной обстановкой Путин сказал о важности перевооружения армии. Согласно приведенным цифрам, доля современного вооружения в российской армии на 2012 года составляла 16%, а на конец 2017-го — 60%. Перевооружение армии продолжается.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Сирии особо отличился уральский генерал Сергей Суровикин, который, по мнению президента страны Башара Асада, по сути переломил ход войны против террористов. В Минобороны РФ также высоко оценили его заслуги.