13:04 26 декабря 2017 3

Юрий Окунев (в центре) считает, что деньги надо тратить на благоустройство, а не на исследования, откуда в городе грязь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бизнесмен Юрий Окунев, который за свой счет восстанавливает газоны в Екатеринбурге и делает так, чтобы земля с них не попадала на тротуары и проезжую часть, раскритиковал идею возникновения грязи в Екатеринбурге. Он описал свои соображения об отчете ученых УрО РАН в Facebook.

Для начала он отметил, что спрашивать ученых о возникновении грязи так же нелогично, как спрашивать у экологов, почему в туалете течет сливной бачок.

«Адресовать вопрос о наличии грязи в городе ученым-экологам — все равно что спросить у них же, почему в туалете течет сливной бачок, логика та же. Бачок-унитаз-канализация-очистные-экология, бинго!!! Нам нужны ученые-экологи! Нет, вам нужны сантехники, только те, у которых с руками и головой все в порядке. Потому что ученые проверят качество воды в каждый период климатических сезонов, исследование должно быть полным! Возьмут на анализ всю внутреннюю арматуру, скажут из каких материалов, когда и кем была произведена, обязательно сделают умные выводы из того, что они проанализировали, и даже дадут какие-то рекомендации, типа „смывайте осторожно“, но это всё не приложить к делу», — пишет Окунев.

Он отмечает, что лично встречался со специалистами:

«Они действительно отличные ученые и, показывая мне образцы грязи, отсортированные по размеру, времени и месту отбора, а также химическому составу, они искренне гордились проделанной работой. Но на мой вопрос, что надо делать, резонно отвечали: «Не создавать грязь».

Ученые изучали грязь на протяжении полутора лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Окунев рассказал, что теперь старается фотографировать все газоны в городах, в которых бывает. «И вот что я наснимал буквально вчера, оказавшись в одном из самых чистых городов мира, Лондоне. Посмотрите, газоны не в идеальном состоянии, и это Saint James Park, самый центр, но зима как-никак, трава растет плохо, и есть, о ужас, даже газоны вообще без травы. Но все чисто, никакой грязи ни на дорогах, ни на пешеходных дорожках. Мистика! Чудо! Планета другая! Нет, посмотрите, у них сделано то, чего нет у нас — бетонный шов между бордюрами! То, что власти, дорожники, коммунальные службы, президент вместе с правительством обязаны делать, но НЕ ДЕЛАЮТ.

Знаете, что они делают? Они моют пол с помощью дырявого ведра — вроде вымыли всё, грязную тряпку в ведро опустили, у них вся грязь опять на полу, ну ничего, нальем сейчас чистой воды и точно ототрём! И так по кругу. На двадцатый раз понимают — что-то не то, давайте учёных пригласим, пусть расскажут, как надо»,

— отметил он. «И это их уровень компетентности и профессионализма», — заключил Окунев.

Окунев стал известен в Екатеринбурге осенью 2017 года — он сделал один из газонов в городе за собственный счет, тщательно изучив швейцарскую технологию, которая позволяет полностью избавить город от грязи. Участок «умного» газона обошелся Окуневу всего в 50 тысяч рублей. После этого его пригласили в федеральное МинЖКХ и глава ведомства Андрей Чибис похвалил начинания уральцев. Следующий газон — в самом центре города — обошелся владельцу Талицкого молочного завода всего в 30 тысяч рублей. Окунев уверен, что если бы миллионы, которые выделяют бюджеты городов на газоны, использовались рационально, Екатеринбург был бы намного чище.

Отметим, ученые 25 декабря представили отчет о возникновении грязи в Екатеринбурге. По их данным, 75% грязи на городских улицах появляется из-за большого количества строек и автотранспорта, остальное приходится на плохую уборку дворов и парковку машин на газонах. Исследование проводил Институт промышленной экологии УрО РАН. На выяснение причин загрязненности города ушло более полутора лет, при этом на финальной стадии работы были засекречены от общественности. Стоило исследование около двух миллионов рублей.