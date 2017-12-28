12:00 28 декабря 2017 0

Алексей Миронов и предположить не мог, чем обернется его добрый посыл Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представители независимых профсоюзов подвергли жесткой критике руководство Свердловской железной дороги из-за разосланной по всем подразделениям телеграммы, в которой сообщается об увольнении наркоманов. В ней же от железнодорожников требуется написать обязательство о недопущении подобных нарушений. По мнению профсоюзников, этой телеграммой начальник железной дороги сам нарушает закон.

«Никто не спорит, что работники железной дороги не должны потреблять наркотические средства, тем более, являться на работу в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Если такое происходит, это из ряда вон выходящие случаи, допускать которые нельзя, — говорит руководитель Межрегионального профсоюза железнодорожников Евгений Куликов. — Но способы воздействия на работников (которых заставляют писать «обязательства») попадают в разряд правового нигилизма со стороны менеджеров железнодорожного транспорта.

Похоже, эти люди вообще не имеют представления о правовых нормах и пытаются работать по понятиям».

По словам Куликова, все взаимоотношения между работниками и работодателями определены трудовым законодательством и регулируются Трудовым кодексом, договором (коллективным и индивидуальным), закреплены в правилах внутреннего распорядка. «Все, о чем пишет товарищ Миронов (начальник СвЖД — прим. ред.) уже предусмотрено этими нормами, — рассказывает Куликов. — За употребление алкоголя и наркотиков есть дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения, а если это привело к серьезным последствиям, то может быть и уголовная. Но, видимо, хочется человеку показать свою значимость, вот он и топает ногами».

По мнению профсоюзного лидера, те «обязательства», которые сейчас заставляют писать работников Свердловской железной дороги, не имеют никакой юридической силы, поскольку они ничем не предусмотрены. «Требовать от работников писать такие обязательства — это безобразие и чистейший правовой нигилизм, — говорит Евгений Куликов. — Это что-то из традиций старых времен создавать „расстрельные списки“. Представьте, я, как юридически подкованный работник, откажусь подписать такой глупый документ — меня тут же в какие-то черные списки вставляют. Это что такое?»

Эксперт считает, что на публикации СМИ об этой телеграмме должно отреагировать надзорное ведомство, следящее за исполнением законом на территории Российской Федерации. «Прокуратура должна заняться такими людьми, которые издают подобные документы, — говорит Куликов. — Здесь есть все основания для проведения проверки по фактам нарушения трудового законодательства».

Ранее «URA.RU» сообщало о телеграмме, которую руководство Свердловской железной дороги разослало в адрес всех подразделений компании. В ней говорится о росте числа сотрудников, уволенных за нахождение на рабочем месте в состоянии наркотического опьянения. Также документ содержит распоряжение всем сотрудникам компании написать «обязательство» о недопущении подобных нарушений. На СвЖД агентству подтвердили подлинность телеграммы и объяснили необходимость ее появления.