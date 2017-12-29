{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
29 декабря 2017
28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Пермского края
05:56  29 декабря 2017 1

Пермский край вошел в пятерку регионов с рекордно низкой инфляцией

Эрдоган Реджеп, сыры, врач убийца, продуктовая корзина , продуктовый магазин, еда, продуктовые полки, продукты питания, тележка с продуктами
Рост цен едва превысил 1 процентФото: depositphotos.com © URA.RU

Пермский край вошел в пятерку регионов с самой низкой инфляцией. Здесь наряду с Пензенской и Омской областями, а также Чувашской Республикой и Мордовией рост потребительских цен не превысил 1,2%.

Тенденция на снижение инфляции прослеживается на территории всей России, пишут «Известия». По данным Росстата, в 84 регионах России из 85 к декабрю инфляция упала до уровня в 4% и ниже. Исключением стала Якутия, где этот показатель составил 4,9%. Далее расположились Москва, Санкт-Петербург, Калужская и Магаданская области, где товары и услуги стали дороже на 3,5—3,9%.

Более того, по мнению заместителя начальника Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Максима Петроневича, в текущем году около 30% россиян вовсе не почувствовали на себе роста цен. При этом, как заявил глава Минтруда Максим Топилин, сейчас в России проживает порядка 20 миллионов человек, находящихся за чертой бедности.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров