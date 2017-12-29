Пермский край вошел в пятерку регионов с рекордно низкой инфляцией

Пермский край вошел в пятерку регионов с самой низкой инфляцией. Здесь наряду с Пензенской и Омской областями, а также Чувашской Республикой и Мордовией рост потребительских цен не превысил 1,2%.
Тенденция на снижение инфляции прослеживается на территории всей России, пишут «Известия». По данным Росстата, в 84 регионах России из 85 к декабрю инфляция упала до уровня в 4% и ниже. Исключением стала Якутия, где этот показатель составил 4,9%. Далее расположились Москва, Санкт-Петербург, Калужская и Магаданская области, где товары и услуги стали дороже на 3,5—3,9%.
Более того, по мнению заместителя начальника Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Максима Петроневича, в текущем году около 30% россиян вовсе не почувствовали на себе роста цен. При этом, как заявил глава Минтруда Максим Топилин, сейчас в России проживает порядка 20 миллионов человек, находящихся за чертой бедности.