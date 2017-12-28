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29 декабря 2017
28 декабря 2017
20:50  28 декабря 2017 6

Глава Минтруда назвал число россиян, живущих за чертой бедности

Международный инвестиционный форум
Министр назвал это «неприятным» показателемФото: Владимир Андреев © URA.RU

Двадцать миллионов россиян имеют доходы ниже прожиточного минимума. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин. Цифра была озвучена в эфире телеканала «Россия 24». Министр назвал показатель «неприятным» и заявил, что это связано с повышением цен за последние два года.

Топилин рассказал, что с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда достигнет 85% уровня от прожиточного минимума, а с января 2019 года полностью перекроет его. По прогнозу ведомства, в ближайшие шесть-семь лет число людей с доходами ниже прожиточного минимума уменьшится с 13-14% до 7-8%, пишет телеканал 360.

Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова накануне также сообщила, что за чертой бедности живут более 20 миллионов россиян. Между тем президент Владимир Путин призвал бороться с бедностью, помня о благополучном опыте борьбы с инфляцией и опираясь на рост экономики, напоминает информагентство Nation News.

Ранее «URA.RU» сообщало, что повышение МРОТ приведет к увеличению размеров штрафов и платежей. Значительная часть бизнеса уйдет в тень, не в силах платить повышенную зарплату.

Иван Антонов
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