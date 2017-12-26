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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Москвы
19:55  26 декабря 2017 24

Путин назвал главную проблему России

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, улыбка и внимание, путин владимир
Президент призвал министров бороться с бедностью гражданФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что одной из главных нерешенных проблем в стране является бедность граждан. По словам главы государства, в РФ остается множество людей, у которых доходы ниже прожиточного минимума.

Глава государства сказал, что сейчас в России около 20 миллионов бедных, хотя раньше их было около 15 миллионов. Путин считает, что на доходы россиян отрицательно повлияли снижение цен на нефть, а также ряд других причин, в том числе внешние ограничения, пишет «Экономика сегодня». Президент призвал министров «таргетировать бедность».

По итогам второго квартала 2017 года прожиточный минимум в России составил 10 329 рублей. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года должен быть увеличен до 9 489 рублей.

Виктор Дорофеев
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