Путин назвал главную проблему России

19:55 26 декабря 2017 24

Президент призвал министров бороться с бедностью граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что одной из главных нерешенных проблем в стране является бедность граждан. По словам главы государства, в РФ остается множество людей, у которых доходы ниже прожиточного минимума.

Глава государства сказал, что сейчас в России около 20 миллионов бедных, хотя раньше их было около 15 миллионов. Путин считает, что на доходы россиян отрицательно повлияли снижение цен на нефть, а также ряд других причин, в том числе внешние ограничения, пишет «Экономика сегодня». Президент призвал министров «таргетировать бедность».

По итогам второго квартала 2017 года прожиточный минимум в России составил 10 329 рублей. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года должен быть увеличен до 9 489 рублей.