18:45 29 декабря 2017 0

Новые детские кроватки безопасны для новорожденных Фото: пресс-служба фонда Святой Екатерины

Областная детская клиническая больница №1 в Екатеринбурге получила около ста детских кроваток, кресла для кормления и «карусели» для кроваток новорожденных. Эти новинки поступили в больницу в рамках соглашения между ОДКБ и фондом Святой Екатерины.

На специальных кроватках верхнюю часть можно поднять с помощью специальной ручки, также они снабжены новыми современными ортопедическими матрацами, сообщают в пресс-службе фонда. Отмечается, что кроватки атравматичные, то есть дети не смогут их случайно сломать или удариться об острый угол, так как торцевые панели кровати скруглены и сделаны из специального пластика. Кроме того, у мебели есть боковые ограничители, которые не дают упасть детям во сне.

«Карусели» для кроваток и кресла для кормления детей будут использоваться в отделении реанимации новорожденных и недоношенных. Кресло помогает мамам недоношенных детей осуществлять тесный психологический контакт с малышами и улучшает лактацию.

«Улучшение условий пребывания больных в медицинском учреждении — одно из важнейших направлений в деятельности ОДКБ №1, поэтому мы благодарны фонду святой Екатерины», — заявил главный врач больницы Олег Аверьянов. «Фонд реализует достаточно много проектов, но все, что мы делаем в рамках сотрудничества с ОДКБ, это отдельная, особая история. Ведь речь идет о детях, попавших в непростую ситуацию. Мне бы хотелось сказать слова благодарности замечательному коллективу больницы и выразить уверенность, что наше взаимодействие будет продолжено», — в свою очередь отметил директор фонда Александр Андреев.

1/4 Фото: пресс-служба фонда Святой Екатерины

Соглашения о сотрудничестве между фондом больницей было подписано в августе 2017 года. Первым важным совместным проектом стало приобретение уникального оборудования для хирургической службы больницы: высокоскоростная многофункциональная дрель, которая увеличивает скорость и безопасность операций, уменьшая риск послеоперационных осложнений, и скоба Мэйфилда, позволяющая добиться не только стабильного и фиксированного положения головы во время операции, но и придать ей максимально нужное положение, что напрямую влияет на сроки выполнения операции и безопасность ее проведения.