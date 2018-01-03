14:53 03 января 2018 0

Энергоблок был отключен он сети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции был отключен от сети из-за сбоя. Об этом рассказали в пресс-службе «Энергоатома» — оператора АЭС на Украине.

«Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключён от энергосети для устранения пропускания среды на уплотнительной поверхности узла „чехол — блок перемещения“ на приводе органов регулирования системы управления и защиты», — цитирует RT сообщение ведомства.

На данный момент причины нарушения не известны — проводится проверка. Радиационная обстановка в районе атомной электростанции не превышает фоновых значений, передает телеканал 360.

АЭС находится на территории Хмельницкой области Украины. Объект имеет два энергоблока, на первом из которых в настоящее время ведется капремонт. В 2010 году Киев и Москва договорились о строительстве 3 и 4 энергоблоков, но в прошлом году соглашение было расторгнуто.