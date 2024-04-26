Подполье сообщило об ударе по крыше, с которой запускали дроны в Херсоне

Подпольщик Лебедев: РФ ударила по крыше дома в Херсоне, откуда запускали дроны

26 апреля 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

ВСУ запускали дроны и управляли ими с крыши жилого дома в Херсоне, заявил Лебедев Фото: URA.RU © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска нанесли удар по крыше дома в Херсоне, с крыши которого украинские боевики запускали и контролировали дроны. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В самом Херсоне, по сообщениям местных жителей, прилетело в многоэтажный дом, крыша которого использовалась „дроноводами“ для запуска и контроля БПЛА», — передает слова Лебедева РИА Новости. Также, добавил он, были разрушены пять частных домов, в которых располагались бойцы ВСУ, насильно выселив владельцев. Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар по станции в Балаклее (Харьковская область) во время выгрузки сил ВСУ. В Минобороны РФ еще никак не комментировали этот удар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска нанесли удар по крыше дома в Херсоне, с крыши которого украинские боевики запускали и контролировали дроны. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В самом Херсоне, по сообщениям местных жителей, прилетело в многоэтажный дом, крыша которого использовалась „дроноводами“ для запуска и контроля БПЛА», — передает слова Лебедева РИА Новости. Также, добавил он, были разрушены пять частных домов, в которых располагались бойцы ВСУ, насильно выселив владельцев. Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар по станции в Балаклее (Харьковская область) во время выгрузки сил ВСУ. В Минобороны РФ еще никак не комментировали этот удар.