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04 января 2018
10:17  04 января 2018 6

Живодеры подорвали собаку петардой. Пес умер в больнице. ФОТО

Клипарт. Декабрь (Часть 1). Магнитогорск, собаки, бездомные животные, зима
Петарду привязали к хвосту дворнягиФото: Илья Московец © URA.RU (архив)

В Киеве погибла собака, к хвосту которой в новогоднюю ночь живодеры привязали петарду. Животное госпитализировали с рваной раной и поврежденными внутренними органами, но спасти не смогли. Об этом сообщил Kyiv Animal Rescue Group на своей странице в Facebook.

«Нам очень жаль. Буба скончалась несколько часов назад. По словам ветеринара Екатерины, которая была на смене, еще ночью собака попила немного воды, а через несколько часов дыхание прекратилось», — сказано в сообщении.

Трагедия произошла в Академгородке. Жители услышали звук взрыва петарды, после чего увидели большую собаку, которая пробежала вдоль дома, протиснулась в узкую щель и рухнула в подвал. Спасатели достали собаку и обнаружили привязанную к хвосту взорвавшуюся петарду.

Ранее в Ноябрьске собаке разорвало морду петардой, которую запустили подростки. Животное посчитало, что ее хотели угостить чем-то вкусным.

Буба в подвале во время спасательной операции
Фото: Facebook Kyiv Animal Rescue Group

Иван Антонов
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