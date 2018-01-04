Петарду привязали к хвосту дворняги Фото: Илья Московец © URA.RU (архив)

В Киеве погибла собака, к хвосту которой в новогоднюю ночь живодеры привязали петарду. Животное госпитализировали с рваной раной и поврежденными внутренними органами, но спасти не смогли. Об этом сообщил Kyiv Animal Rescue Group на своей странице в Facebook.

«Нам очень жаль. Буба скончалась несколько часов назад. По словам ветеринара Екатерины, которая была на смене, еще ночью собака попила немного воды, а через несколько часов дыхание прекратилось», — сказано в сообщении.

Трагедия произошла в Академгородке. Жители услышали звук взрыва петарды, после чего увидели большую собаку, которая пробежала вдоль дома, протиснулась в узкую щель и рухнула в подвал. Спасатели достали собаку и обнаружили привязанную к хвосту взорвавшуюся петарду.

Ранее в Ноябрьске собаке разорвало морду петардой, которую запустили подростки. Животное посчитало, что ее хотели угостить чем-то вкусным.

Буба в подвале во время спасательной операции

Фото: Facebook Kyiv Animal Rescue Group