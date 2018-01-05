00:44 05 января 2018 0

Раньше информация по зондированию Земли со всех без исключения спутников была засекречена Фото: Роскосмос

Информация по дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ), полученная с российских и зарубежных гражданских спутников, больше не относится к разряду государственной тайны. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован в четверг, 4 января.

Как следует из документа, размещенного на портале правовой информации, к государственной тайне относятся геопространственные сведения по территории России и других районов Земли, кроме данных дистанционного зондирования Земли из космоса, получаемых с зарубежных космических аппаратов или российских космических аппаратов гражданского назначения, имеющие важное оборонное или экономическое значение.

В прежней редакции данный пункт не имел исключений — статусом гостайны имели все геопространственные сведения по зондированию Земли. Последний раз перечень сведений по ДЗЗ, составляющих гостайну, был утвержден более 20 лет назад — в 1995 году.