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05 января 2018
04 января 2018
00:44  05 января 2018 0

Данные, полученные с гражданских спутников, перестали быть гостайной

Роскосмос, космос, спутник, планета земля
Раньше информация по зондированию Земли со всех без исключения спутников была засекреченаФото: Роскосмос

Информация по дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ), полученная с российских и зарубежных гражданских спутников, больше не относится к разряду государственной тайны. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован в четверг, 4 января.

Как следует из документа, размещенного на портале правовой информации, к государственной тайне относятся геопространственные сведения по территории России и других районов Земли, кроме данных дистанционного зондирования Земли из космоса, получаемых с зарубежных космических аппаратов или российских космических аппаратов гражданского назначения, имеющие важное оборонное или экономическое значение.

В прежней редакции данный пункт не имел исключений — статусом гостайны имели все геопространственные сведения по зондированию Земли. Последний раз перечень сведений по ДЗЗ, составляющих гостайну, был утвержден более 20 лет назад — в 1995 году.

Евгений Александров
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